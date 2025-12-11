王思佳「從排斥到享受」 曝遠距離戀愛「好處」全場大笑

咪妃邀請王思佳到節目導論感情議題。咪妃KIDS提供

COS界至尊天后咪妃今年初「咪妃KIDS」PODCAST節目開張，大談現代媽媽經，才短短9個月，因她呆萌不失真的敢言風格，陸續探討愷愷案、女兒言語遲緩及婚姻諮商問題，在年輕媽媽圈引起莫大圈粉效應！流量創佳績讓咪妃感動到想哭，「剛開始因為女兒才發現社會親子問題很多，認為自己應該為媽媽們發聲，但很擔心不被接受。沒想到很多媽媽私訊我，說很喜歡我，謝謝勇敢說出她們心聲，讓我很感動！」

三人探討敏感話題。咪妃KIDS提供

日前，王思佳上「咪妃KIDS」PODCAST，兩個已婚的媽媽討論超敏感話題「結婚到底好，還是不婚不生快樂一生好？」王思佳被問「結婚的好處⋯⋯到底哪裡好」先是深呼吸口氣幽默說，過去交往過很多「髒東西」、「需要祭改的對象」；三十歲時單身被稱剩女很不好聽，「但我跟自己講說，沒有一定要結婚，沒有遇到跟我在一起一加一的對象，幹嘛拖累我自己」。

接著，王思佳分享，「但我跟我先生是遠距離戀愛。以前我絕不談遠距離戀愛，覺得遠距離太難掌控，你怎麼知道他在幹什麼」，爆笑的是，王思佳又幽默說，「後來我才想說，他也不知道我在幹什麼」，語畢全場哄堂大笑，解釋最後反而享受起這樣的關係，與老公結婚了。

王思佳也說覺得「我老公膽子也滿大的」敢娶她這種「性格鮮明的人」，「我算是個有什麼就講什麼的人。」不少網友看了這集很有共感，留言「好像懂了一些事」、「遠距離兩邊都是公平的」、「我死也要單身」、「想知道該祭改的是誰」。



