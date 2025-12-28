王思佳7.0強震前家中持續出現這怪聲！網友提前預警災情 嚇壞驚呼：真的預言家

王思佳地震前就透露家中出現怪聲。咪妃KIDS提供

27日深夜發生東部海域芮氏規模7.0強震，王思佳前一天就在社群上發文透露家中出現怪聲，有網友直言：「有可能是要地震了。」結果真的發生地震，王思佳震驚回覆：「真的預言家耶。」

王思佳一天前發文透露：「家𥚃突然出現一種嗡的音頻聲，會有時中斷一秒再繼續出現，聲音持續超過一小時了！剛剛停了不到5分鐘！又來！尤其靠近窗戶更大聲！好阿雜！到底是什麼呀？」

地震後再發文報平安！曝家中唯一「慘況」

王思佳遇地震嚇壞。翻攝IG @pinksophia08182

後來真的發生大地震，王思佳也嚇壞，發文驚呼：「我的天，地震也太大，大家還好嗎？報個平安。」並透露家中狀況：「一切平安就我化妝品摔到地上。」網友則留言：「姊姊，你們家下次還有聽到嗡的音頻聲，可以再發文嗎？」她也承諾，並說：「好！昨天一直有，持續好幾個小時。」

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

許允樂新婚李玉璽遇強震！住14樓驚呼「發瘋」 準媽咪夏于喬「抱著肚子哭」

饅頭媽懷四胎驚吐「胎毒」爛臉慘況 熬過痛苦6個月曬性感爆乳寫真

霍建華46歲生日蛋糕造型超萌！意外洩「女兒傻瓜」行為 林心如放閃喊4字