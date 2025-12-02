王怡心赴韓出席「亞洲氣候金融論壇」 探討共創亞洲氣候揭露合作網絡

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】會計研究發展基金會（ARDF）董事長王怡心於昨（1）日受邀在韓國首爾舉行的「亞洲氣候金融論壇（Asia Climate Finance Forum）」發表演講，並與來自日本、香港、新加坡、南韓等學者專家共同參與座談。本次論壇達成共識，亞洲各國需攜手合作，以高品質、具國際一致性的氣候揭露架構，共同建立亞洲氣候揭露合作網絡（Asia Disclosure Network）。

座談會主持人IFRS ISSB 高級顧問Paik, Tae-Young博士（左一）、王怡心董事長（右一）以及二位與談人，和韓國環境大使（中）合照。(會研基金會提供)

本次論壇由韓國國會 ESG 論壇、首爾大學等機構共同主辦。韓國環境部氣候大使 Kumasi Hang 致詞時指出，全球在能源轉型與基礎建設升級上需鉅額投資，但若無可信賴的氣候資訊揭露，國際資金難以流向企業，國家將可能因資訊缺漏或漂綠疑慮而喪失競爭力。

與談專家指出，目前新加坡、香港、日本、韓國及我國皆已積極導入國際永續揭露準則（ISSB -IFRS S1/S2）。會議宣布將推動促成「Asia Disclosure Network」，以促進跨國合作、提升氣候揭露制度的互通性。

王怡心董事長作專題演講。(會研基金會提供)

王怡心董事長在專題演講中分享我國的重要進展，包括：2026年起全面採用 IFRS S1/S2、上市櫃公司逐步強化範疇一至三（Scope 1、2、3）碳盤查資訊品質、金管會推動「綠色金融行動方案 3.0」，以及證交所 InfoHub 平台 XBRL 數位申報系統的應用。她指出，永續揭露不是負擔，而是企業轉型的助力，更是與國際資本市場溝通的語言。

在隨後的座談會中，各國代表分析各自的制度發展強項，包括日本的產業轉型治理、新加坡的金融監理，以及我國在永續揭露資訊透明度與 XBRL 數位申報上的領先。王怡心表示，亞洲國家並非彼此競爭，而是協同合作的好夥伴，透過跨國能力建構與資訊平台合作，亞洲就能更快建立高品質的氣候揭露，進而打開區域氣候金融的大門。

ESG Times 執行長費聿德（左）和會研基金會董事長王怡心（右）共同参加「亞洲氣候金融論壇」。(會研基金會提供)

