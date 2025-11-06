王怡獲民主服務獎章 從學者到牧師「走在時代尖端」

在中國成都創辦「秋雨聖約教會」的主任牧師王怡，遭當局判刑9年，身陷囹圄。王怡本週獲得美國國家民主基金會頒發「民主服務獎章」，由「改變中國」創辦人曹雅學代為領獎，曹雅學表示，王怡從法律學者到成為牧師，他的勇氣和追求民主的精神，令人推崇。成都當地基督教徒路嘉則說，王怡過往的理論與實踐，都是走在中國的時代最尖端。

從法律學人、網路紅人 到公共知識分子

美國非營利組織「國家民主基金會」(National Endowment for Democracy)每年選拔「民主服務獎章」得主，歷年得獎者包括捷克首任民選總統哈維爾、西藏精神領袖達賴喇嘛，以及台灣首位女總統蔡英文等人，今年則是頒給中國家庭教會「秋雨聖約教會」牧師王怡，和已遭中共「綁架」30年的班禪喇嘛。

廣告 廣告

1973年出生的王怡，也是一名作家、詩人，他長期寫作，曾獲「南方人物周刊」評為「影響中國的50位公共知識分子」，後來在四川成都創辦秋雨聖約教會，推動中國家庭教會公開化，英國「金融時報」將他列入「25位值得關注的中國人」。

在成都的基督教徒路嘉表示，王怡最初的社會身分，與其說是成都大學的法學教授，不如說他是在2000年前後，中國進入互聯網時代最初期的「網紅作家」，當時在「BBS」年代的「天涯社區」，他是「關天茶舍」的版主，寫了很多時評和文章，最著名的就是後來集結成書的《不服從的江湖》系列，帶著法律和政治學的視角，剖析與解讀金庸小說當中的人物和情節，文風帶有公共知識分子的情懷與褒貶，還一時成為網路爆款，吸引無數粉絲；王怡也常為中國「南方系」紙媒雜誌寫專欄，使他從法律學人逐漸轉型為公共知識分子。

「改變中國」(China Change)創辦人曹雅學則提到，王怡那時青年才俊，文章寫得好，且對憲政非常有研究。曹雅學：『(原音)他很快在網路上成為紅人和名人，他不是那種我們現在社交媒體上的「網紅」那種意義，他是一個真正寫文章、領導論壇，然後互聯網出現以後，最早開始傳播憲政主義、民主自由理念的人，非常了不起。他到了2006年、2007年的時候，開始在家裡面聚會，成立秋雨教會，他的理念就是說，單單改變社會制度是不夠的，中國要向民主轉變，但是人的精神更加重要，要改變人，所以他開始服侍上帝，開始傳播福音。』

7年前被當局關押 曾聲援錫安教會

不過，中共長年打壓境內的家庭教會，2018年12月9日，當局出動逾千名警察，逮捕王怡以及秋雨聖約教會的長老、執事等上百人；2019年12月30日，法院宣判王怡因「煽動顛覆國家政權罪」和「非法經營罪」判刑9年。

曹雅學說，在王怡遭逮捕的3個月前，也就是2018年的9月9日，王怡還去聲援另一個家庭教會「錫安教會」，這樣的勇氣和精神實在令人敬佩。曹雅學：『(原音)他沒有說「我躲一躲吧」，我不要冒頭什麼的，所以王怡牧師他代表了一種從他作為法律學者，到他作為牧師的這種勇氣理念，他代表了在中國的改革開放時期，中國人對民主和精神世界的追求，我認為王怡牧師達到了一個極高的境界。』

王怡當年聲援的錫安教會，在今年10月遭到當局展開大抓捕，逮捕約30人。曹雅學指出，錫安教會創辦人金明日與王怡年齡相仿，兩人成年後的經歷，就是過去30年整個中國改革開放時期的縮影。曹雅學：『(原音)我們通過像王怡牧師的故事和金明日牧師的故事，你就知道這是一個什麼時代，他們的故事就是時代的故事，完美的時代縮影。』

王怡獲獎 中國家庭教會同享榮耀

路嘉也提及，王怡從2005年起服侍教會以來，即是中國城市家庭教會開始興旺發展的十多年，植堂、宣教，可謂中國教會最好的年代；如今，先知的警告已化作「全民的哀嚎」，中國社會現在處於高壓狀態，面臨變革，王怡過往的理論與實踐，可說是走在時代最尖端。

路嘉：『(原音)王怡牧師在信仰上的牧養、社區建造上的耕耘，以及教會社群國度建造、政教關係上的探索，不光在實踐上走在前面，同樣也在理論上超越了中國學界，而遙遙領先。』

能幫人在獄中的王怡領獎，曹雅學直呼很榮幸，並感覺這場頒獎典禮凝聚了一群同心同德的人。她說，「民主服務獎章」不僅是王怡的榮譽，更是給予這些「打不敗」、充滿生命力的中國家庭教會，最高的肯定。