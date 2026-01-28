王惠美到台南知義營區探視彰化子弟兵 勉勵把握軍旅歷練

▲彰化縣長王惠美關心彰化子弟兵，今日下午由縣府民政處副處長陳俊南和彰化軍人服務站專員潘道生等人陪同，前往台南知義營區探視陸軍0252梯次縣籍軍事訓練役男，受到營區長官及受訓役男熱烈歡迎。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣長王惠美關心彰化子弟兵，今(28)日下午由縣府民政處副處長陳俊南和彰化軍人服務站專員潘道生等人陪同，前往台南知義營區探視陸軍0252梯次縣籍軍事訓練役男，受到營區長官及受訓役男熱烈歡迎。王縣長現場致贈加菜金及每人一份速食餐點，並以縣長媽媽的口吻叮囑役男把握服役期間鍛鍊身心、立定志向，同時保重身體，期許快樂當兵，平安退伍。

▲王惠美以縣長媽媽的口吻叮囑役男把握服役期間鍛鍊身心、立定志向，同時保重身體，期許快樂當兵，平安退伍。（圖／彰化縣政府提供）

廣告 廣告

王惠美提醒役男，第一點，不要因好奇而嘗試毒品，否則一失足成千古恨，毀掉自身前途還會拖累家人；第二點，金錢關係要清楚，有借貸就要歸還，避免發生信用問題；第三點，平時就應做好儲蓄、保險等理財規劃，並準備充足的預備金，以備不時之需；第四點，消費刷卡要節制，不要超過個人負擔而積欠卡債；第五點，希望大家能把握服役時間鍛練身體，培養良好生活習慣。

王惠美指出，退役後將面臨就業或是升學的選擇，縣府每年有6場大型就業博覽會，加上200多場就業媒合，輔導青年考取專業證照，提升自身技能，歡迎大家善加運用。另外縣府也以積極行動支持青年創業，由青年發展處編列預算「青年創業獎勵補助1,000萬元」，只要完成30小時創業課程並撰寫提案就能申請，其中「創業圓夢類」每人最高30萬元。同時開辦青年圓夢創業學堂、網路新經濟就創業輔導學堂、彰農學堂等多元創業課程，並陸續設置和興青創基地、中興莊、圓林園青創基地，輔導彰化青年留鄉、返鄉創業，打造友善創業環境。協助彰化青年在創業路上穩步成長，在熟悉的故鄉打造安居樂業的幸福未來。

另外，家中若有經營傳統產業，縣府每年4月都會辦理「彰化縣地方產業創新研發SBIR計畫」，協助縣內中小企業升級轉型，單一公司最高補助經費100萬元，若有兩家廠商聯合申請，最高補助200萬元，以促進在地企業永續經營。縣府也極力推廣智慧農業，最高補助100萬元，協助禽畜產業轉型升級，如養豬戶可申請改善養殖環境、肉品檢驗、水簾式畜禽舍等補助。透過全方位協助，期盼更多青年返鄉發展與創業，共同為最愛的家鄉打拚。

彰化現正舉辦2026月影燈季，今年與跳跳馬Rody合作，將八卦山變成一座超大型的跳跳馬戲團，並設置巨型Rody與櫻桃小丸子做為主燈，點亮整座八卦山的夜晚。大年初一在溪州公園有花在彰化活動，今年適逢花在彰化20週年，將會有多個場館的展示，活動內容絕對精采，歡迎大家春節連假相揪親友到八卦山及溪州公園賞燈看花，漫步遊彰化。

在生育與孕產政策方面，自115年1月1日起出生的新生兒，第一胎補助新臺幣3萬元、第二胎5萬元、第三胎以上8萬元，以實質行動支持家庭生養。更推動「好孕卡」政策，孕婦每完成1次產檢即可獲得500元電子票證補助，最高補助14次，協助準媽媽安心完成產前照護。小孩滿1歲後還能申請「童萌卡」，有1萬元的補助可用來購買小孩生活用品；彰化縣已落成10間育嬰中心，後續也都在規劃或興建中。在健康照護與友善措施上，自115年1月20日起，設籍彰化滿1年的65歲以上長者（含55歲以上原住民），低收入及中低收入戶長者全額免費接種2劑帶狀疱疹（皮蛇）疫苗；一般長者僅需自付6,000元，即可完成2劑帶狀疱疹接種（市價18,500-20,000元），強化高齡健康防線。

王惠美最後也以兩則富有寓意的故事勉勵役男，人生旅途難免遇到挫折，要相信自己是最棒的，不要怕遇到困難，重要的是要如何解決問題。凡事都要以正面、積極的態度思考，只要轉個念頭，開啟不同心境，生活就會有不一樣的改變。