王惠美勘查清水溪正義橋坍塌現場，縣府投入3,842萬加速修復。圖／記者鄧富珍翻攝





彰化縣長王惠美今（27）日上午與議長謝典霖等人前往田尾鄉，實地查看清水溪排水正義橋上游路面坍塌及周邊坡面受損狀況。由於7月8日及31日連續豪雨重創區域排水設施，造成正義橋上游右岸道路嚴重塌陷，影響當地通行安全，縣府已緊急投入3,842萬元啟動災後復建工程。王惠美並要求相關單位務必加速推動工程，並確保品質，讓地方交通儘速恢復正常。

王惠美指出，7月豪雨導致清水溪護岸與道路側坡遭受洪水沖刷而崩落，使得土石裸露、道路下陷，對居民造成極大不便。縣府緊急投入3,842萬元，進行約448公尺護岸重建及3,186平方公尺道路修復。同時，將原有坡面改為更堅固的直立式護岸，不僅可擴大通水斷面、提升防洪能力，也藉由鋼筋混凝土結構強化堤防穩定性。

議長謝典霖表示，從簡報中可見目前工程進度超前，希望施工能順利完成，讓鄉親能早日恢復安全的通行環境。

視察期間，王惠美縣長除聽取水利資源處與施工單位的工程說明外，也特別叮囑團隊務必注意施工安全、維持工程品質、兼顧交通動線與環境保護，盡量降低對居民生活的影響，使工程成果兼具安全與永續，真正符合地方需求。

水利資源處補充，縣府近年來已在田尾鄉投入共1億6,593萬元推動治水改善。本次豪雨災後，田尾鄉共計投入4,605萬元進行修復，其中「0708豪雨清水溪排水（頂豐段）災修工程」已於本（114）年10月14日開工，工期約240天，預估將於115年年中完工。未來縣府也將持續編列預算並向中央爭取補助，循序推動排水整治工程，全面提升防洪韌性與居民生活品質。

