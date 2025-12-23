王惠美喊話繼任者:改造彰化ing

彰化縣長王惠美在就職七週年記者會中強調「改造彰化，正在發生」。（記者吳東興攝）

彰化縣政府二十三日舉辦「改造彰化ing」縣長就職七週年記者會，縣長王惠美以交通、產業與都市計畫三合一策略，勾勒城市發展藍圖。她表示，從捷運路網建構、產業園區布局，到市區再生與南北均衡發展，縣府團隊逐步奠定彰化長遠發展的基礎，為下一代打造更幸福的居住環境，「改造彰化，正在發生」。

王惠美表示，配合彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化段定案，縣府加速整體作業，兩項重大建設都已進入最後綜合規劃階段，縣府也配合重新調整全縣整體捷運路網並提送中央審查。

王惠美指出，四引擎的示範區，正是彰化交流道特定區都市計畫，彰化縣都市計劃委員會在今年四月審議通過後，隨即送內政部審議，內政部已召開二次小組會議審查，彰交特定區的轉型已一步一步實現願景。在彰交特定區計畫說明會中，民眾對縣府結合捷運路網、產業發展和都市計畫的三合一策略，規劃大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園、青年住宅、社會住宅及產業園區等項目，充滿期待，她堅信「做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事」，是彰化人的使命與驕傲。

王惠美表示，針對捷運「一環」的重心員林，員林市黃金帝國大樓都更案，今年四月啟動拆除作業，預計明年五月完成拆除，未來將以公辦都更方式重建。去年底通車的東彰快速道路，有效疏解員林地區南來北往的交通問題，縣府目前也進行林厝交流道新增匝道的評估規劃工作。縣府結合自行車中心和轄區內業者，朝向興建全台唯一合法自行車測試聚落和賽車場的方向前進。

王惠美指出，縣府也在田中高鐵車站特定區，前瞻布局樂齡健康產業園區，以推動高齡產業創新服務為目標，現正招商中。彰化是傳統產業的最重要基地，縣府開發的打鐵厝產業園區即將在明年初進行標售招商作業。

王惠美說，改造彰化需要一棒接一棒！她相信，未來接任縣長的人，肯定棒棒是好棒，在改造彰化的路上，沒有人是寂寞的，因為我們都在一起！改造彰化，ongoing！