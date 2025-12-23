王惠美就職七周年 交通、產業、都計三合一翻轉城市

▲「改造彰化ing」縣長就職七周年記者會現場大合照。

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣政府今（23）日於縣府中庭舉辦「改造彰化ing」縣長就職七周年記者會，縣長王惠美以交通、產業與都市計畫三合一策略，勾勒城市發展藍圖。王縣長表示，從捷運路網建構、產業園區布局，到市區再生與南北均衡發展，縣府團隊持續以整體規劃回應城市成長需求，逐步奠定彰化長遠發展的基礎，為下一代打造更幸福的居住環境，「改造彰化，正在發生！」

▲縣長王惠美表示，改造彰化不是口號，而是正在發生的事情。

王縣長表示，很快又過一年，感謝縣府團隊的用心努力，希望讓鄉親知道這一年以來做些什麼事情，未來的方向在哪裡。改造彰化，正在發生，過去提出以「一軸一環雙樞紐」捷運路網和四大高速公路交流道開發「四引擎」的建設藍圖，作為改造彰化的基礎，經過縣府團隊的努力，我們已經看見嶄新彰化的曙光！配合彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化段定案，縣府團隊加速整體作業，兩項重大建設都已進入最後綜合規劃階段，同時縣府團隊也配合重新調整全縣整體捷運路網，並在這個月提送中央審查。四引擎的示範區，正是彰化交流道特定區都市計畫，縣都市計劃委員會在今年4月審議通過後，隨即送內政部審議，內政部已召開二次小組會議審查，彰交特定區的轉型已一步一步實現願景。在彰交特定區計畫說明會中，民眾對於縣府結合捷運路網、產業發展和都市計畫的三合一策略，規劃大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園、青年住宅、社會住宅及產業園區等項目，充滿期待，我堅信「做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事」，是彰化人的使命與驕傲！

王惠美表示，針對捷運「一環」的重心員林，員林市黃金帝國大樓都更案，預計明年5月完成拆除，未來將以公辦都更方式重建，為員林注入新的城市動能。去年底通車的東彰快速道路，有效疏解員林地區南來北往的交通問題，縣府團隊目前也進行林厝交流道新增匝道的評估規劃工作。在員林自行車產業園區的活化上，縣府團隊結合自行車中心和縣內業者，朝向興建全台唯一合法自行車測試聚落和賽車場的方向前進，未來可協助彰化自行車產業的技術升級與自行車運動發展。

她指出，田中是雙樞紐中的彰南樞紐，田中高鐵站附近剛完工的彰化國際展覽中心，是今年台灣設計展「彰化力」產業展的主展館，呈現彰化產業聚落的韌性、協作與創新。經過這次展覽，爾後彰化國際展覽中心將成為台灣會展新據點！此外，縣府團隊也在田中高鐵車站特定區，前瞻布局「樂齡健康產業園區」，以創造樂齡共好、推動高齡產業創新服務為目標，現在正在招商中，期盼引進優質企業，打造彰化下一個產業新亮點。另外，縣府開發的打鐵厝產業園區即將在明年初進行標售招商作業；攸關水五金產業未來發展的785公頃水五金田園生產聚落特定區，懇請中央正視地方產業實際需求，儘速核定，讓產業發展不再受限。

王惠美指出，在改造彰化的過程中也遭受到艱鉅的挑戰，希望重啟的彰南產業園區，由於台糖要配合中央的韌性台灣計畫，在各縣市都必須維持一定的耕地種植甘蔗，可能無法再與縣府合作共同開發；縣府團隊積極爭取接管明道大學案，中央也回有違其他縣市由縣市政府接管的先例，計劃交由衛福部接管。她指出，為了翻轉彰化的未來，誠摯拜託下屆各黨的縣長提名候選人，就彰化鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化段、二林精密機械園區、彰南產業園區開發案及接管明道大學案，挺身而出，督促中央加速審議並儘速核定這些重大建設，早日落實。（照片／記者廖美雅翻攝）