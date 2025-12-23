王惠美就職七周年，多項交通與產業建設同步推進彰化轉型。圖／記者鄧富珍攝





彰化縣政府今（23）日於縣府中庭舉辦縣長就職七周年記者會，縣長王惠美回顧上任以來的施政成果，說明縣府以「交通建設、產業發展與都市計畫整合」為主軸，推動城市轉型與區域均衡發展，逐步奠定彰化中長期發展基礎。

王惠美指出，彰化位居中部交通樞紐，縣府近年積極推動重大交通建設，包括彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化段，目前均已進入綜合規劃階段，同步檢討與調整全縣捷運路網配置，並已提送中央審查，期盼完善公共運輸系統，提升通勤便利性。

廣告 廣告

王惠美就職七周年，多項交通與產業建設同步推進彰化轉型。圖／記者鄧富珍攝

在都市發展方面，縣府以「四引擎」策略推動交流道周邊發展，其中彰化交流道特定區都市計畫已通過縣內審議並送內政部審查，中央已召開多次小組會議。縣府規劃結合捷運、產業與都市機能，配置縣政中心、公共設施、住宅及產業用地，逐步推動城市空間重整。

員林地區作為捷運環線核心節點，縣府主導推動黃金帝國大樓公辦都更，今年4月已啟動拆除作業，未來將引入新公共及商業機能，改善市容環境。交通方面，東彰快速道路通車後，有效分流南北向車流，縣府也持續評估新增交流道匝道，提升區域交通效率。

王惠美就職七周年，多項交通與產業建設同步推進彰化轉型。圖／記者鄧富珍攝

在產業發展上，縣府配合地方產業特性推動多元園區布局。田中高鐵站周邊的彰化國際展覽中心近期完工，並作為台灣設計展重要場館，未來將成為中部會展新據點；同時於高鐵特定區規劃樂齡健康產業園區，吸引相關產業進駐，促進高齡服務創新。

此外，打鐵厝產業園區預計明年初啟動招商；水五金產業相關特定區已獲中央初步同意開發範圍；二林精密機械園區則持續依相關規定辦理環境監測與審查程序，縣府將持續與中央溝通，加速推動產業用地供給，支撐在地產業升級。

面對外在經濟環境變化，縣府亦關注中小企業經營壓力，配合中央政策研議相關配套措施，期望透過制度調整與資源協助，減輕企業負擔，穩定產業發展動能。

王惠美表示，未來將持續以整體規劃與分區推動方式，落實交通建設、產業布局及都市更新，逐步改善生活機能，打造更具韌性與競爭力的彰化。

王惠美就職七周年，多項交通與產業建設同步推進彰化轉型。圖／記者鄧富珍攝

更多新聞推薦

● 向監院提彈劾 藍白控卓榮泰擴權獨裁、踐踏憲法