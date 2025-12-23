王惠美就職7周年強調改造彰化ing 向下屆候選人喊話

彰化縣長王惠美（前排左四）就職7周年強調「改造彰化，正在發生！」。（葉靜美攝）

彰化縣長王惠美就職7周年，她細數7年來各項建設成果。（葉靜美攝）

「改造彰化，正在發生！」，彰化縣長王惠美就職7周年，她今日表示，從捷運路網建構、產業園區布局，到市區再生與南北均衡發展，縣府以整體規畫回應城市成長需求，逐步為下一代打造更幸福的居住環境；並向各黨立委及下屆縣長候選人喊話，督促中央加速審議並盡速核定彰化多項重大建設，讓改造彰化持續進行。

王惠美以交通、產業與都市計畫三合一策略，勾勒城市發展藍圖，她在就職7周年記者會中表示，過去提出以「一軸一環雙樞紐」捷運路網和四大高速公路交流道開發「四引擎」的建設藍圖，作為改造彰化的基礎，經過縣府團隊的努力已見曙光。

王惠美表示，配合彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化段定案已進入最後綜合規畫階段，縣府團隊配合重新調整全縣整體捷運路網，在這個月提送中央審查；彰化交流道特定區都市計畫案正逐步實現願景，民眾對於縣府結合捷運路網、產業發展和都市計畫的三合一策略，規畫大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園、青年住宅、社會住宅及產業園區等項目也充滿期待。

針對捷運「一環」的重心員林市，員林市黃金帝國大樓公辦都更案預計明年5月拆完，去年底通車的東彰快速道路有效疏解交通，縣府正在進行林厝交流道新增匝道的評估規畫工作，員林自行車產業園區也將朝向興建全台唯一合法自行車測試聚落和賽車場的方向前進。

彰南樞紐的田中鎮，位在高鐵站附近的彰化國際展覽中心是今年台灣設計展「彰化力」產業展主展館，未來將成為會展新據點，「樂齡健康產業園區」也正在招商中；此外她也說明打鐵厝產業園區、水五金田園生產聚落特定區及二林精密機械園區開發計畫進度。

王惠美坦言，在改造彰化的過程中遭受到艱鉅的挑戰，並向各政黨立委及彰化縣長候選人喊話，就彰化鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化段、二林精密機械園區、彰南產業園區開發案及接管明道大學案，挺身而出，督促中央加速審議並儘速核定這些重大建設。

針對美國加徵關稅所引發的衝擊，王惠美說，經濟部正在草擬特登及納管工廠的管理金與納管金減免方案，只要經濟部公布方案，她將宣布停收縣內特登納管工廠雙金一年，並配合相關補助方案，陪伴業者度過難關。

王惠美最後強調，改造彰化不是口號，而是正在發生的事情，改造彰化是我們所有彰化人無可迴避的責任，改造彰化需要一棒接一棒。

