王惠美就職7週年 落實捷運路．網產業發展與都市計畫三合一策略

中部中心／李文華 彰化報導

彰化縣長王惠美，今天（23日），出席「改造彰化ing」縣長就職7週年記者會，細數政績，不僅逐一落實結合捷運路網、產業發展與都市計畫三合一策略，更呼籲立委及下一任縣長，一起促成，改造彰化、一棒接一棒。

聲源：主持人：「棒棒接力城市向前棒。」彰化縣長王惠美就職7周年記者會，展現活力無限。從捷運路網、產業園區，到市區再生等規畫，7年來縣政一步步向前。縣長王惠逐一檢視落實的每個步伐，穩健之外更盼來者一步接一步，一棒接一棒。

彰化縣長王惠美：「改造彰化是我們所有彰化人，無可迴避的責任，但是改造彰化，它是需要一棒接一棒，惠美也相信未來接任縣長的人，肯定棒棒是好棒。」2任縣長即將屆滿，針對彰化縣生命園區歷經多年波折，22日終於通過環評，王惠美強調縣府團隊持續以整體規劃回應城市成長需求，奠定長遠發展基礎。





彰化縣長王惠美：「也讓惠美深信，做對的事做應該做的事，做對彰化有利的事，是我們彰化人的使命跟驕傲，怎麼樣將彰化打開，找回我們的榮景，是我們大家共同的願望，改造彰化ongoing。」就職7周年，持續推動政見願景，王惠美期盼任期屆滿交棒之後，彰化持續華麗轉變。





原文出處：王惠美就職7週年 「改造彰化ing」盼棒棒接力

