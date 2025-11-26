王惠美慰勉後備弟兄：做好準備、守護家園

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】後備軍人是守護家園力量！彰化縣長王惠美今（26）日下午前往埔心、大村教育召集駐點，慰勞參加「114年全民國防教育宣導及年度教育召集第3梯次訓練」的後備弟兄，弟兄們看到縣長到場，紛紛露出笑容、敬禮致意，氣氛溫馨而充滿士氣。

彰化縣長王惠美到教育召集駐點，勉勵後備弟兄投入全民國防訓練。（縣政府提供）

王惠美此行由縣府民政處副處長陳俊南、彰化軍人服務站長魏治民、大村鄉長賴志銘、埔心鄉公所機要秘書黃俊寰、溪湖鎮民代表會副主席黃佳惠，以及各鄉鎮後備輔導中心幹部陪同，共同到訓練現場關心弟兄。

廣告 廣告

在現場，王惠美一一與弟兄握手，詢問訓練狀況與生活起居，並笑著說：「感謝大家暫時放下家庭與工作，投入這次訓練。要以最壞的打算、做最好的準備，接受最好的訓練。」她強調，後備軍人不僅平時支援一般勤務，更能在災害發生時投入救災、協助疏散，是守護家園不可或缺的強大力量。

彰化縣長王惠美到教育召集駐點，勉勵後備弟兄投入全民國防訓練。（縣政府提供）

此次訓練除了課堂講解，也安排多項實地操作課程，包括模擬災害應變、救護演練與協作任務，讓弟兄熟悉環境、流程與技能。王惠美鼓勵大家把握每一次實戰演練的機會，「除了技能提升，更能磨練意志和團隊合作精神。」

除了關心後備弟兄，王惠美也向青年朋友們介紹縣府提供的創業與產業資源。設籍彰化、18至45歲的青年，只要完成30小時創業研習課程，就可申請「彰化縣青年創業獎勵補助」，最高可獲30萬元補助。縣府還提供多元課程，包括AI技術、創意企劃與整合行銷等，幫助青年更順利創業。

彰化縣長王惠美到教育召集駐點，勉勵後備弟兄投入全民國防訓練。（縣政府提供）

對於家中經營中小企業的朋友，縣府每年受理「彰化縣地方產業創新研發SBIR計畫」申請，今年總經費達5,000萬元，並首次開放兩家廠商聯合申請，最高補助200萬元，希望協助在地企業進行創新研發、永續經營。智慧農業部分，若一般農作可申請30萬元補助，特殊類農作最高可達100萬元。王縣長呼籲大家善用資源，持續努力，讓彰化縣更繁榮、更進步。

彰化縣長王惠美到教育召集駐點，勉勵後備弟兄投入全民國防訓練。（縣政府提供）

現場弟兄們聽完縣長勉勵，也表示會把這次訓練當作提升自身能力的機會，全力以赴，不辜負縣府與家人的期望。整個駐點充滿活力與士氣，也讓人感受到全民國防教育在地方社區的落實與力量。