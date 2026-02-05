王惠美慰勞消防與義消同仁 彰化春節加強協勤全面起跑

▲彰化春節加強協勤全面起跑，彰化縣長王惠美率消防局長施順仁及義勇消防總隊長黃錢明等幹部至消防分隊慰勞，致贈禮券、紅包及瓜菓禮盒，為同仁加油打氣，提振士氣。 （圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為讓彰化縣民安心過好年，彰化縣消防局於2月2日至2月22日春節期間，加強義消人員協勤工作，每日安排義消人員至各消防分隊協勤，為慰勞春節期間堅守崗位的消防及義消夥伴，彰化縣長王惠美於昨（4）日晚間，率消防局長施順仁及義勇消防總隊長黃錢明等幹部至消防分隊慰勞，致贈禮券、紅包及瓜菓禮盒，為同仁加油打氣，提振士氣。

王惠美表示，感謝有消防同仁在救護、防火及救災上的用心努力，守護鄉親的生命財產安全；感謝施順仁局長近期優化工作環境與制度，落實專業訓練，讓本縣到院前救護（OHCA）績效顯著提升。感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，縣府從108年到114年，已累計投入超過4億4,300萬預算，全面更新消防與義消夥伴的勤務服裝、救災裝備、福利保險等，並引進科技設備與各項專業訓練，成為大家最可靠的後盾。

王惠美指出，除了優化工作環境與強化救災裝備外，縣府也非常重視大家的健康，在115年加碼編列87萬5,000元，未來將逐年分梯提供義消健康檢查，讓大家在守護家園同時，也確實照顧身體。今年春節從2月2日開始到22日，共有21天，感謝所有消防團隊及義消夥伴的全力支持，於春節期間加強協勤工作。

義勇消防總隊長黃錢明表示，第二大隊在今年競技大賽中表現卓越，榮獲全國最優異的成績，這份榮耀屬於全體義消兄弟。感謝大家過去一年來的辛勞付出，近期正值春節加強安全維護工作，請各位義消兄弟繼續發揮服務精神，守護鄉親安全。

消防局表示，消防及義消人員長年秉持「犧牲奉獻、冒險犯難、不計報酬」的精神，深獲社會各界肯定。王縣長也代表全體縣民，向所有義消及防火宣導志工致上最誠摯的感謝與敬意。縣府未來將持續充實救災車輛與設備，滾動式汰換救災器材，全面提升火災搶救效能與消防、義消人員的安全保障，並誠摯邀請年滿18歲、熱心公益的縣民加入義消行列，共同打造最安全、安心的「美好彰化 希望城市」。