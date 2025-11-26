王惠美探視彰縣後備教育召集及訓練縣籍子弟兵 勉勵從中學習、持續成長

▲彰化縣長王惠美探視彰化縣後備教育召集及訓練縣籍子弟兵 勉勵從中學習、持續成長。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣長王惠美今(26)日下午由縣府民政處副處長陳俊南、彰化軍人服務站長魏治民、大村鄉長賴志銘及鄉鎮市後備輔導中心幹部等人陪同，前往埔心、大村等教育召集駐點，慰勞彰化縣後備指揮部「114年全民國防教育宣導及年度教育召集第3梯次訓練」的弟兄，受到長官及受訓弟兄熱烈歡迎。

王惠表示，感謝後備弟兄暫時放下家庭及工作，配合政策接受訓練，以最壞的打算、做最好的準備、接受最好的訓練。除了平時協助一般勤務，也能在災害發生時投入救災、協助疏散等工作，讓後備軍人成為一股強大的力量。本次訓練有許多實地課程，希望大家熟悉環境、流程及技能，讓自己更加成長。

王惠指出，彰化縣政府為協助青年朋友創業，只要設籍彰化縣18歲至45歲的青年，並參加創業研習課程時數30小時，就可以提案申請彰化縣青年創業獎勵補助，最高補助30萬元，還提供多元課程，包括AI、企劃、整合行銷等，歡迎大家多加利用。另外，家中如果經營中小企業，縣府每年都會受理申請「彰化縣地方產業創新研發SBIR計畫」，今年經費規模達5,000萬元，並首次開放兩家廠商聯合申請，最高補助200萬元，期盼協助在地企業創新，永續經營。此外，針對智慧農業提供補助30萬元，若為特殊類農作最高可補助100萬元，大家一起努力，讓彰化更好、更進步。