王惠美改造彰化ing 以三合一策略勾勒城市發展藍圖

王縣長表示從捷運路網建構、產業園區布局，到市區再生與南北均衡發展，縣府團隊持續以整體規劃回應城市成長需求。（記者方一成攝）

▲王縣長表示從捷運路網建構、產業園區布局，到市區再生與南北均衡發展，縣府團隊持續以整體規劃回應城市成長需求。（記者方一成攝）

彰化縣政府昨（二十三）日於縣府中庭舉辦「改造彰化ing」縣長就職七周年記者會，縣長王惠美以交通、產業與都市計畫三合一策略，勾勒城市發展藍圖。王縣長表示，從捷運路網建構、產業園區布局，到市區再生與南北均衡發展，縣府團隊持續以整體規劃回應城市成長需求，逐步奠定彰化長遠發展的基礎，為下一代打造更幸福的居住環境，「改造彰化，正在發生！」

廣告 廣告

王縣長表示，很快又過一年，感謝縣府團隊的用心努力，希望讓鄉親知道這一年以來做些什麼事情，未來的方向在哪裡。半世紀之後，許多彰化人關心的卻是彰化如何華麗轉身，翻轉未來。改造彰化，正在發生，過去提出以「一軸一環雙樞紐」捷運路網和四大高速公路交流道開發「四引擎」的建設藍圖，作為改造彰化的基礎，經過縣府團隊的努力，我們已經看見嶄新彰化的曙光！

王縣長表示，針對捷運「一環」的重心員林，員林市黃金帝國大樓都更案，在縣府團隊主導下，今年四月啟動拆除作業，預計明年五月完成拆除，未來將以公辦都更方式重建，為員林注入新的城市動能，全面提升生活品質與城市價值。去年底通車的東彰快速道路，有效疏解員林地區南來北往的交通問題，縣府團隊目前也進行林厝交流道新增匝道的評估規劃工作。

王縣長說，田中是雙樞紐中的彰南樞紐，田中高鐵站附近剛完工的彰化國際展覽中心，是今年台灣設計展「彰化力」產業展的主展館，呈現彰化產業聚落的韌性、協作與創新。經過這次展覽，爾後彰化國際展覽中心將成為台灣會展新據點！此外，縣府團隊也在田中高鐵車站特定區，前瞻布局「樂齡健康產業園區」，以創造樂齡共好、推動高齡產業創新服務為目標，現在正在招商中，期盼引進優質企業，打造彰化下一個產業新亮點。

王縣長表示，改造彰化不是口號，而是正在發生的事情，很高興見到日前爭取民進黨縣長提名的參選人，提出與改造彰化相近的政見，甚至說要幫我規劃的捷運動工，改造彰化是我們所有彰化人無可迴避的責任，但是改造彰化需要一棒接一棒！我相信，未來接任縣長的人，肯定棒棒是好棒，在改造彰化的路上，沒有人是寂寞的，因為我們都在一起！改造彰化，on going！