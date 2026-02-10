王惠美春節前探視住院病童 跳跳馬提燈送暖為孩子加油

王惠美縣長春節前探視住院病童，跳跳馬提燈送暖為孩子加油。圖／彰化縣政府提供





春節將至，為關懷住院中的孩童並傳遞新年祝福，彰化縣長王惠美今（10）日上午在縣政諮議蔡明忠、彰化縣醫師公會理事長蔡梓鑫及診所協會理事長林育慶等人陪同下，先後前往彰化基督教兒童醫院及秀傳紀念醫院，探視住院病童，為孩子與家屬加油打氣，提前送上溫暖的新春祝福。

王惠美逐一關心病童的治療與復原情形，並親自發放紅包、跳跳馬小提燈及可愛娃娃，為病房增添年節喜氣。孩子們收到禮物後露出燦爛笑容，現場洋溢溫馨感人的過年氣氛，也讓住院中的小朋友感受到滿滿關懷與祝福。

王惠美表示，感謝所有醫護人員與第一線工作夥伴在春節期間堅守崗位，犧牲與家人團聚的時間，持續守護病患與孩童的健康，以專業與愛心給予最完善的照護。她也特別準備小禮物前來探望孩子，希望透過一點心意，陪伴病童度過住院時光，祝福孩子早日康復、健康快樂成長。

針對近期流感疫情，王惠美縣長也提醒民眾不可掉以輕心，出入公共場所務必配戴口罩，並落實個人防護措施，守護自身健康，也保護最親愛的家人。

彰化基督教醫院總院長陳穆寬表示，縣長長期關心縣民健康，近期氣溫驟降，醫院已做好完善因應準備，春節期間急診室皆由主治醫師24小時值班，確保有緊急醫療需求的民眾能即時獲得照護。

秀傳醫院院長馬旭也表示，感謝縣府團隊的溫暖關懷，新春期間秀傳醫院將持續守護民眾健康，同時感謝醫師公會、診所公會及全體醫師同仁齊心付出，共同照顧縣內鄉親與孩子的健康。

縣府衛生局提醒，春節連假與返鄉出遊人潮增加，流感、腸病毒等冬春交替好發傳染病風險提高，呼籲民眾勤洗手、正確配戴口罩並注意咳嗽禮節，若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、嘔吐或腹瀉等症狀，應儘速就醫並在家休息，共同守護孩子與家人的健康。

