王惠美率團參訪嘉義城市博覽會 交流策展與城市治理經驗

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為汲取城市策展與治理經驗，彰化縣長王惠美今（26）日下午率縣府團隊前往嘉義市，參訪「320+1嘉義市城市博覽會」，與嘉義市府就城市發展、設計策展及跨域合作深入交流。

彰化縣長王惠美率縣府團隊前往嘉義市，參訪「320+1嘉義市城市博覽會」，與嘉義市府交流城市治理與策展經驗。（縣政府提供）

「320+1嘉義市城市博覽會」現正於嘉義市登場，彰化縣長王惠美26日下午率領縣府一級主管及2025台灣設計展相關工作團隊，前往嘉義市參訪觀摩。嘉義市長黃敏惠、副市長林瑞彥及秘書長陳永豐等市府一級主管親自迎接，並全程陪同參觀多處重要展覽場域，雙方就城市治理、策展規劃及經驗分享進行深入交流。

王惠美表示，自2021年受邀觀摩嘉義市設計展以來，彰化與嘉義便持續保持良好互動，從經驗分享到彼此觀摩，逐步建立起深厚的城市情誼。她指出，每座城市都有其獨特條件與發展脈絡，透過跨縣市交流與互相學習，才能凝聚共識、找出城市前進的方向，進而擴大整體城市能量。

嘉義市長黃敏惠表示，雖然天氣寒冷，但仍非常高興迎接好夥伴彰化縣團隊到訪。她指出，彰化縣今年即將舉辦台灣設計展，從「彰化行」相關展覽中，可清楚看見彰化在台灣開墾史與產業發展上的深厚底蘊，也讓人真切感受到「彰化真的很行」。

黃敏惠進一步指出，今年嘉義市迎來建城321年，彰化則擁有302年的悠久歷史，兩座城市皆是台灣早期開拓的重要見證。在回顧歷史的同時，更應以面向未來的視角，持續透過跨縣市合作與交流，激發城市創新能量。她也誠摯邀請各界把握展期，親自走進「320+1嘉義市城市博覽會」，感受城市歷史底蘊與未來想像。

文化局表示，「320+1嘉義市城市博覽會」以「共享城市」、「宜居城市」及「摩登城市」為三大主題，將整座城市化為博覽舞台。此次參訪重點展區包括【嘉私選物】，呈現嘉義生活風格與文化記憶；【我們嘉義輪】以城市年輪為意象，串聯歷史與日常生活層次；以及【Wooden Wonders 嘉義市博永續願景館】，以木都精神回應永續發展，展現嘉義城市未來的多元想像。