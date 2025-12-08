王惠美率團訪紐西蘭蜂蜜工廠 學習品牌行銷經驗

（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰化縣長王惠美率領各鄉鎮農會總幹事，前往紐西蘭參訪蜂蜜工廠與奇異果園；王惠美指出，藉參訪了解紐西蘭如何從產地、到行銷端層層把關，並思考將其核心精神導入彰化農產品。

彰化縣政府今天發布新聞，為提升彰縣農特產品競爭力、拓展國際視野，王惠美率領縣內各鄉鎮農會總幹事前往紐西蘭當地蜂蜜工廠與奇異果園考察，首站前往紐西蘭指標性蜂蜜工廠BeeNZ honey，從蜂巢到罐裝完整認識世界級蜂蜜的生產標準。

縣府指出，團員們參訪工廠時經由解說了解蜂巢採集之後，透過儀器檢測水分、風味及純度，也參訪工廠生產線，一窺蜂蜜過濾、沉澱、熱處理、均質化到最終罐裝流程，也制定分級制度，為消費者建立明確可靠的品質指標，彰化縣也藉此機會思考未來在品質標章、檢驗制度與市場透明度上的提升空間。

此外，參訪團也前往奇異果園，深入了解紐西蘭如何以行銷策略成功打造國家級農產品牌，藉由經驗借鏡，帶動彰化農產行銷更加提升。

王惠美表示，紐西蘭憑藉完善的品質控管、清楚的分級標準與一致性的國家品牌力量，讓農產品以高價值行銷全球，未來也將持續推動農特產品產業升級、串聯農民與企業合作、加強品質標章推廣，整合縣內各類農特產品，打造更具國際競爭力的「彰化優鮮」品牌。（編輯：李淑華）1141208