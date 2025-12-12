王惠美率團訪紐西蘭 借鏡國際館舍推動中興莊轉型

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣政府今（12）日赴紐西蘭參訪奧克蘭美術館與奧克蘭戰爭紀念博物館，從國際文化場館的營運與展示中汲取經驗，作為中興莊眷村文化園區與縣立美術館未來發展的重要參考。

彰化縣府跨海赴紐西蘭取經，走進奧克蘭兩大文化地標，盼借鏡國際策展與典藏經驗，為中興莊眷村園區與美術館注入新活力。（彰化縣府提供）

參訪團首站來到奧克蘭戰爭紀念博物館。該館自1929年設立以來，是紐西蘭最具代表性的博物館之一，館藏橫跨歷史、自然、人文三大領域，其中毛利與太平洋島國文化收藏更是國家級亮點，包括傳統會議屋、戰船與雕刻工藝等珍貴文物。

館內以沉浸式方式呈現的「心靈傷痕」展，引導觀眾從內戰、二戰到韓戰、越戰與維和任務，透過文物、影像及人物故事了解戰爭帶來的社會影響，策展深度令訪團印象深刻。

彰化縣府跨海赴紐西蘭取經，走進奧克蘭兩大文化地標，盼借鏡國際策展與典藏經驗，為中興莊眷村園區與美術館注入新活力。（彰化縣府提供）

博物館同時設置親子體驗區、文化表演與在地教育活動，成功打造跨世代、具互動性與親和力的文化場域。縣府指出，這樣的展示語彙與公共服務模式，對正推動活化的中興莊園區具有重要參考價值。

下午行程轉往奧克蘭美術館。身為當地重要公立美術館，該館以深厚典藏為基礎，並透過定期特展串聯全球藝術家與觀眾。美術館緊鄰市區公園，開放式空間讓藝術融入城市生活，也成為民眾日常休憩的文化據點。

王惠美表示，中興莊是目前彰化縣唯一完整保存的眷村聚落，縣府正全力推動轉型為「眷村文化園區」，修復工程預計於明年初完工。園區內規劃的「中興莊故事館」將以口述歷史、居民老物件與主題策展再現眷村生活，並導入互動科技與易讀式展示模式，讓民眾能更直觀理解眷村文化，期盼成為文化推廣、教育學習與社區參與的重要據點。

彰化縣府跨海赴紐西蘭取經，走進奧克蘭兩大文化地標，盼借鏡國際策展與典藏經驗，為中興莊眷村園區與美術館注入新活力。（彰化縣府提供）

她強調，美術館的核心價值在於「典藏與研究」。縣立美術館自2014年開館以來，逐步建立臺灣現、當代藝術典藏體系，近年更積極推動國際交流，包括臺法、東亞、美國戲偶等多項跨國展覽。

縣府表示，透過此次紐西蘭文化場館的深度考察，將進一步強化中興莊園區與美術館的活化策略，並持續累積國際連結能量，期望打造兼具文化厚度、藝術創新與全球視野的彰化城市品牌，讓在地文化能在國際舞台上持續發光。