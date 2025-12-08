王惠美紐西蘭考察蜂蜜/奇異果產業

彰化縣長王惠美（前）率團考察紐西蘭奇異果園。（彰化縣政府提供）

記者吳東興、鄭伯勝∕綜合報導

為提升農特產品競爭力、拓展國際視野，彰化縣長王惠美率團前往紐西蘭，考察蜂蜜工廠與奇異果園。貝里斯駐台大使梅凱瑟及外交部參訪團八日則到屏東美和科技大學參訪。

王惠美走入紐西蘭指標性蜂蜜工廠BeeNZ honey，從蜂巢到罐裝完整認識世界級蜂蜜的生產標準，並學習獨特麥盧卡因子國際分級制度；也前往奇異果園，深入了解紐西蘭如何以行銷策略成功打造國家級農產品牌，藉由經驗借鏡，帶動彰化農產行銷更加提升。

廣告 廣告

王惠美表示，透過此次參訪，借鏡世界先進農業的技術與經驗，使蜂蜜、芭樂及葡萄等特色農產在品質、品牌與市場策略上獲得新的啟發，使彰化農特產品走向更寬廣的舞台。

另外，梅凱瑟及外交部參訪團參訪屏東美和科技大學，由董事長劉忠志及校長王建臺接待，校方安排原住民族學生穿著傳統服飾吟唱歌謠迎賓。

校方引領參觀該校銀髮賦能人才培育中心、智慧健康照護中心和食安人才培育中心等三大特色中心，以及護理、餐旅、觀光等相關科系及特色教室。雙方並就教育與產學合作等議題交換意見，期望台灣護理及健康照護、食品安全教育的分享，成為支持友邦健康醫療、長照及食安發展的關鍵教育平台。