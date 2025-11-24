王惠美肖像被盜用推薦苦蕎茶！縣府已檢舉並報案

彰化縣長王惠美被盜用肖像推薦苦蕎茶，成不實廣告「主角」。（葉靜美攝）

彰化縣長王惠美在網路上推薦彰化苦蕎茶？！網路上詐騙手段層出不窮，就連彰化縣長王惠美也成為不實廣告的「主角」，近日網路上就出現一支盜用王惠美肖像推薦苦蕎茶的影片，誇張內容讓民眾懷疑是在惡搞縣長王惠美，彰化縣府呼籲民眾勿上當受騙，並表示已報警，也已向平台檢舉並要求移除。

近日臉書上出現以AI生成的影片，片中盜用彰化縣長王惠美肖像，推薦彰化苦蕎茶商品，片中盜用者自稱彰化縣長「王慧梅」，宣稱彰化農會經365天日夜鑽研、由她親自監工生產的彰化苦蕎茶是「救命茶」，稱高血壓者飲用一周後「血壓計當場罷工」、失眠者當場沉睡「家人搖都搖不醒」、「癌細胞全面撤退」、「血液循環加速53％」。

廣告 廣告

影片宣稱苦蕎茶療效神奇，畫面中更打出「肝火沒了、眼睛亮了、血壓降了、口不臭了、尿不黃了」，意圖誘騙民眾購買商品，但其離譜又跨張的內容，令人哭笑不得，有民眾就直呼「這根本就是在惡搞縣長王惠美」。

縣府呼籲民眾切勿上當受騙，並表示，已向臉書平台提出檢舉並要求移除，同時報警處理，提醒民眾勿輕信來源不明的資訊，如有疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案諮詢，避免辛苦錢落入詐騙集團手中。

彰化縣警察局表示，已主動蒐報，刑事警察局將要求不實訊息下架影片，並持續追查相關涉案事證及嫌犯。

更多中時新聞網報導

TWICE高雄開唱 子瑜高喊我回來了

籃球》再戰日本 陳盈駿：台灣實力進步了

Energy停工照送暖 合體挺公益