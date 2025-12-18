王惠美視察和美鎮汙水下水道系統第一期水資中心新建工程

彰化縣長王惠美(前右二)視察和美鎮汙水下水道系統第一期水資中心新建工程。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣政府積極推動和美鎮汙水下水道系統建設計畫，總經費四十一點二九億元。縣長王惠美十八日視察和美鎮汙水下水道系統第一期水資源回收中心，期待工程如期如質完工，提供居民更健康舒適的生活環境。

王惠美感謝內政部國土管理署下水道工程分署支持經費與代辦協助，並感謝施工團隊的努力，也感議長謝典霖及所有議員對縣政預算的支持。

王惠美表示，繼二林、彰化市及鹿港福興後，現在是和美，未來則是員林，各鄉鎮的汙水處理廠將逐一完成，和美鎮汙水系統目前第一期工程包括水資源回收中心、汙水主幹管、次幹管、分支管線及用戶接管工程等，汙水管線工程已於一一二年九月完成。

廣告 廣告

王惠美指出，水資源回收中心建設工程經費為三點七六億元，未來完工後預計用戶接管數二七00戶。近年來在縣府團隊努力下，處理用戶從四千多戶，到現在一年可處理至二萬戶，希望如有管線經過住家的話，民眾可以主動申請銜接管線。目前為止縣府均未收費，未來會逐漸朝向使用者付費的方向，期盼大家共同用心維護環境整潔。

水利資源處表示，和美水資源回收中心，位於都市計畫區內占地約三公頃，預計一一五年一月二日完工，除基本的汙水處理設施外，也設置管理中心。管理中心外觀融合了和美鎮的傳統產業製傘形象，屋頂設計採用弧形曲線，象徵水的多變性，並計畫開放屋頂空間，供民眾休憩散步。廠區周邊設置緩衝綠帶，打造踏青空間，或將成為和美另一個特色地標。