王惠美視察埔心鄉員鹿路及中正路等道路周邊提升計畫工程

彰化縣長王惠美(前左二)視察埔心鄉員鹿路及中正路等道路周邊提升計畫工程。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣長王惠美三十日視察埔心鄉員鹿路及中正路等道路周邊提升計畫工程。她表示，本工程位於都市計畫區內，感謝國土管理署補助經費三千六百多萬元，縣府自籌七百零四萬元配合款，共投入四千四百萬元經費，期望完工後提供鄉親享有更平穩且安全的用路品質。

本工程位在縣道一四八線溪湖鎮員鹿路一段五十九巷(起)至埔心鄉埔新路口(迄)，涵蓋高速公路員林交流道附近特定區及埔心都市計畫區，符合國土署前瞻計畫道路品質「提升道路品質計畫(內政部)二點零」補助條件。

王惠美表示，縣道一四八線為溪湖鎮及埔心鄉重要聯繫道路，埔心鄉員鹿路與中正路車流量極大，加上長期受管線挖掘影響，導致路面老化且地基不穩。這次工程預計翻新達四點六萬平方公尺的路面，並針對下陷路面進行路基改善，解決道路不平的問題，並確保路面結構更加穩固耐用。

王惠美指出，除了道路品質提升，為強化交通安全設計，也重新劃設標誌標線、增設左轉偏心專用道，並針對高風險路口與紅綠燈號誌進行整體檢討與動線優化，以減少交通事故發生。此外，該路段緊鄰舊館公園與彰化醫院，為同步落實「人本交通」精神，將全面建置無障礙人行環境與通學步道，完工後將能提供鄉親更友善且安全的用路環境。

工務處表示，工程已於一一四年十一月開工，預計一一五年三月完工，全長約二點七公里，藉由鋪面改善與人行環境優化，全面提升通行品質。