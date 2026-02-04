王惠美訂百箱鳳梨釋迦挺台東 饒慶鈴感謝行動支持農友 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

台東鳳梨釋迦已進入盛產期，為拓展內外銷市場，台東縣政府今（4）日表示，縣府及各農政單位近年來積極為鳳梨釋迦開發通路，繼日前新加坡深耕3年見成效後，近日再傳佳音，彰化縣長王惠美訂購130箱鳳梨釋迦，經農友完成洗選分級包裝，已於昨日送抵彰化縣政府，讓鄉親在春節前夕也能分享台東的甜蜜；台東縣長饒慶鈴代表農民表達謝意，感謝王惠美大力支持台東鳳梨釋迦，期盼透過全民行動力挺台東優質水果。

台東縣府表示，針對近期鳳梨釋迦外銷市場受關稅等因素影響，產地端承受價格與通路壓力，去年度就已面臨類似挑戰，縣府持續以「多元通路分流、提升規格與品牌價值、強化國內市場承接」作為穩定產銷的核心方向，並同步爭取中央資源，協助農民穩住生計。

饒慶鈴提及，過去面對市場波動時，曾獲多個縣市政府與各界團購力挺，對產地是一股關鍵支撐。日前王惠美在第一時間得知台東鳳梨釋迦銷售面臨壓力後，主動來電表達支持並促成訂購130箱，農友以最高標準完成洗選分級包裝出貨並送達彰化，縣府對彰化縣政府的即時相挺與實質行動，表達誠摯感謝。

「讓台東鳳梨釋迦在品質規格與食品安全上維持高標準，提升消費者信任與市場承接力。」饒慶鈴指出，為降低農民生產成本、穩定栽培管理，縣府持續提供肥料補助，並補助產銷履歷驗證費用，協助農民以更具競爭力的方式投入生產；同時辦理鳳梨釋迦優良包裝廠評鑑，強化分級包裝與作業流程管理，並配合農藥殘留檢驗等把關機制。

台東縣府強調，鳳梨釋迦是台東重要的代表性果品，此次訂購除展現跨縣市合作的溫度，更能直接將需求導入產地。縣府也已同步督導包裝端依規格完成分級、整備與運送作業，確保果品品質與配送流程順暢。

「面對市場變動，產地更需要持續擴大國內通路承接與企業、團體認購的穩定力量。」台東縣府呼籲，縣府將持續整合通路資源、推動多元展售與合作訂購，並積極拓展新加坡、大陸等的高端市場，也會強化全聯、家樂福等內銷通路，並把第一線衝擊與需求彙整反映中央。

台東縣府強調，同時，爭取更完善的配套措施，與農民站在一起、共同穩住台東鳳梨釋迦的產業信心，期盼透過全民行動力挺台東優質水果，歡迎縣民及全國鄉親、機關團體能夠踴躍前往各通路平台或線上購買，以實際作為支持農民。

照片來源：台東縣府

