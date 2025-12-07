王惠美訪紐 考察乳業永續

彰化縣是全台鮮乳產量第一縣市，縣長王惠美率團前往紐西蘭訪問，7日考察當地牧場了解如何透過科學化管理，在降低獸醫成本的前提下，保持乳牛健康與產乳量的穩定，實地見習精準飼育經驗與環境管理，作為未來制定畜牧政策的參考依據。

彰化縣政府於民國115年總預算編列1億540萬元經費擴大補助「生生有鮮乳」政策，除原本補助的220所縣內公立國民中小學（含附設幼兒園），還將涵蓋254所私立國民中小學、幼兒園，預估受益學生人數達11萬6600人，為精進縣內乳業發展，王惠美一行7日前往紐西蘭Burnrite牧場實地考察。

廣告 廣告

縣府指出，該牧場核心競爭力之一即是對牧草的重視與專業，紐西蘭乳業成功的基礎來自優質牧草，牧場展示不同草種的功能與適地適種原則，並分享一年四季草場管理的重點，包括春季的快速生長、夏季的耐旱管理，到秋冬的補播與輪牧策略。

王惠美表示，紐西蘭在牧草管理、畜牧制度與乳品技術上皆屬於世界領先地位，此次考察帶回的寶貴經驗，將有助於彰化乳業在生產效率、乳牛福祉與環境永續等面向持續精進。隨團的福興鄉農會總幹事林坤宏指出，藉由參訪當地牧場，可直接比較台紐兩地在經營管理的差異，進而協助農會思考未來輔導酪農改善經營管理與技術導入的可能性。