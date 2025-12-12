王惠美赴紐西蘭拓展農業外銷 推芭樂葡萄火龍果 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

台紐自由貿易協定（FTA）生效已屆12年，為強化彰化縣農產品國際行銷、城市觀光及文化創新布局，彰化縣長王惠美率領縣府局處代表及縣內14家農業團體重要領袖農會總幹事等，前往紐西蘭拜會駐奧克蘭辦事處長陳詠韶。王惠美表示，此次交流行程除聚焦芭樂、葡萄及火龍果等縣內優勢農產外銷契機，也同步討論紐西蘭液態乳零關稅政策對雙邊農業發展啟示，期盼成為縣府未來政策規劃的新思維與新動能。

王惠美表示，彰化身為台灣重要農業縣市，在地農民生產的農特產品品質深受國內外市場肯定，縣府除在產銷履歷、智慧農業應用、辦理農產品評鑑及建立「彰化優鮮」品牌等政策努力提升農特產品質外，優秀農企業更前往日本及新加坡等國進行展售，簽訂外銷訂單。

王惠美進一步說，此次藉由拜會奧克蘭辦事處，希望更精準掌握當地市場偏好、貿易規範與通路運作模式，以協助農民拓展外銷機會，提升農產國際競爭力。同時期盼與紐西蘭交流智慧農業、循環農業與食農教育，讓彰化農業更具韌性與永續性。

王惠美指出，縣府與美國加州州立大學聖馬可斯分校簽署雙邊合作備忘錄，2024年展開第一場國際教育交流活動，由縣立五所完全中學，包括彰化縣立藝術高中、和美高中、成功高中、田中高中、二林高中等20位師生組隊，辦理寒假遊學營隊，赴美展開為期12天身歷其境的學習。2025年也有136位國中九年級學生及8位隨隊教師前往新加坡的中華中學，展開一場為時多日的跨國學習之旅，希望藉由此次交流，讓彰化學子也能有機會來紐西蘭遊學。

陳詠韶說明，奧克蘭在市政管理及永續發展上的重要作為，並指出紐西蘭在生態環保與永續觀光推廣方面的經驗，對台灣地方施政與產業升級具有參考價值。

陳詠韶提到，台紐自由貿易協定（FTA）生效已屆12年，為雙邊農產品貿易奠定穩定基礎，「有機產品相互認證」協議，更為台灣優質農產輸入紐西蘭提供具體便利的途徑。雖然目前僅有鳳梨、芒果、荔枝三項水果獲准輸入紐西蘭市場，但她強調，雙方在農產品供應鏈管理以及觀光、生態農業與環境保護等具互補優勢領域，皆可循序推動更緊密的專業交流與合作。

身為彰化子弟的陳詠韶也表示，相信以彰化「台灣穀倉、酪農大縣丶花卉之鄉」的產業基礎，參考紐西蘭在牧場經營、花卉生產與出口管理等面向的專業經驗，可創造兼具地方發展與永續價值的雙贏局面。

照片來源：彰化縣政府提供

