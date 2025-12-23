王惠美：上任7年逐一落實政見 打開彰化無限發展

（中央社記者鄭維真彰化23日電）彰化縣長王惠美今天表示，上任7年逐一落實政見，打開彰化讓彰化有無限發展，同時呼籲立委及下屆縣長候選人，督促中央加速審議並核定彰化多項重大建設，翻轉未來。

彰化縣長王惠美今天出席「改造彰化ing」縣長就職7週年記者會，各局處首長上台共同高喊「改造彰化，ongoing」口號。王惠美表示，從捷運路網建構、產業園區布局，到市區再生與南北均衡發展，縣府團隊持續以整體規劃回應城市成長需求，逐步奠定彰化長遠發展基礎。

針對彰化生命園區昨天通過環評，王惠美會後接受媒體聯訪說，做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事。民政處表示，預計明年工程發包，總經費新台幣7億8473萬元，採一次發包分3年編列預算辦理。

王惠美致詞表示，配合彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化段，縣府加速整體作業，2項重大建設已進入最後綜合規劃階段，團隊也配合重新調整全縣整體捷運路網，這個月提送中央審查。

王惠美說，彰化交流道特定區轉型已逐步實現願景，民眾對縣府結合捷運路網、產業發展與都市計畫三合一策略，規劃大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園、青年住宅、社會住宅及產業園區等充滿期待。

此外，王惠美也說明員林市黃金帝國大樓都更案、東彰快速道路、林厝交流道新增匝道、員林自行車產業園區、彰化國際展覽中心、樂齡健康產業園區、打鐵厝產業園區、水五金田園生產聚落特定區等擘劃。

王惠美表示，改造彰化過程遭受許多挑戰，為翻轉彰化未來，相信未來「棒棒是好棒」，呼籲立委及下屆各黨縣長提名候選人，針對彰化鐵路高架化、中捷綠線延伸彰化段、二林精密機械園區、彰南產業園區開發案及接管明道大學案，督促中央盡速核定。

王惠美也提及，中小企業受美國加徵關稅衝擊，經濟部正在草擬特登及納管工廠的管理金與納管金減免方案，只要經濟部公布方案，她將宣布停收彰化縣特登納管工廠雙金1年，並配合相關補助方案。（編輯：李錫璋）1141223