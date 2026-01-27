王文洋金孫返台1／麻衣返台定居計劃曝光 讓兒子學好中文「還能陪阿公」

2019年麻衣（左三）在還沒離婚時，雖然與王泉仁關係冷淡，但經常帶兒子來台灣和公公王文洋（左一）聚餐。

日籍女星麻衣（佐藤麻衣）的父親佐藤貞二去年12月28日逝世，享壽77歲；還來不及處理完悲傷，麻衣接受本刊專訪時透露已經替未來做了重大打算，她準備2年後帶著在日本讀完國小的「小王子」回台灣定居，除了學好中文，也可以多陪陪阿公王文洋。

因為父親過世讓她感到世事無常，想做的事情就要馬上行動、同時她也透露計畫帶著兒子來台灣定居。畢竟兒子有著台日血統，麻衣認為讓孩子分別在2種文化中成長最好，也能更熟悉環境，而且兒子可以多陪陪阿公、也可以陪她去工作。

與前夫破冰 互動良好

回顧當年麻衣懷孕時，因與王泉仁的婚姻關係生變，她毅然決然地返回日本待產。兒子從小在日本長大，如今已是小學4年級的年紀，她打算在兒子小學畢業、也就是2年後，讓兒子就讀台北市的日僑學校（台北日本人學校），麻衣說：「我想讓兒子學習好中文。」

