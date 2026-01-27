王文洋金孫返台2／一度對簿公堂！麻衣1原因「破冰前夫」 與前小姑關係仍超親密

因為孫子長期在日本，相隔兩地，王文洋（左一）每次看到孫子時，都非常喜悅。左三為麻衣。

雖然跟前夫王泉仁曾有過痛苦的婚變過程，甚至一度對簿公堂，但事過境遷之後，為了兒子的身心健康，麻衣跟前夫逐漸保持良好互動、與前小姑王思涵的關係也非常親密。

據悉，王思涵在麻衣離婚後，曾主動傳訊息關心，而且表示即使麻衣不再是王家媳婦，但她們的情誼並不會改變。

除了兒子的教育，麻衣去年初重返演藝圈，幾乎每兩個月就來台錄影、拍攝廣告，經常在２、３天內就連續上多個通告，工作行程非常忙碌，隨著收入穩定增加，更讓她有了在台灣深耕的決心。

由於麻衣目前上的節目多跟時尚、精品、美妝相關，每次來台，她就得帶著好幾個行李箱，將自己的包包、收藏品等都拿出來介紹，也是相當吃力，於是落腳台灣是當下最為實際、也是為長遠未來最好的安排。

