王文洋金孫返台3／做出選擇「爸爸挺到底」 麻衣憶父女相處「一事」讓他差點昏倒

提起和父親的回憶，麻衣幾度紅了眼眶。

父親才剛過世，麻衣就馬不停蹄的計畫未來，也是父親給她的重要特質：「因為我爸爸也是這樣，生命的每一刻，都在為喜歡的事業而努力。」

麻衣回憶父女相處，述說她爸爸是典型的日式嚴父，小時候父親工作忙碌，父女倆幾乎沒有時間相處，但她永遠都會記得父親的愛，「每天爸爸回家的時候，我都已經睡覺了，但爸爸都會在我床頭放我最喜歡的糖果。」

不過成人後，包括進入演藝圈、甚至是結婚生子的人生大事，麻衣都跟父親的意見有衝突，麻衣回憶，「那時候我跟爸爸說我要結婚了，他嚇到要昏倒。」但既然麻衣做出選擇，父親就支持到底，成為她最強的後盾。

麻衣（左）的父親（右）在胰臟癌病重時，曾拖著病體和她來台，和前親家王文洋吃最後一頓飯。

雖然後來婚姻出現狀況，麻衣離婚成為單親媽媽，隻身在東京育兒，父親也從過去的嚴厲，變成最慈祥的爺爺，承擔起「小王子」所謂「男人榜樣」的責任，各種家庭節日、重大節慶都是全家一起度過，父親寵愛「小王子」，常常帶著孫子到各地旅遊，「最後那幾年，爸爸真的很快樂。」幸福過的回憶，讓麻衣更有底氣和兒子將生活走下去。

