王文淵8月中交棒吳嘉昭後 兩人難得公開同框 (圖)

王文淵8月中宣布交棒經營權，由吳嘉昭接任台塑企業行政中心總裁，王文淵續任管理中心主任委員，落實企業所有權及經營權分治。8日運動會，吳嘉昭（右）首度以總裁身分主持，王文淵（中）也到場，兩人難得公開同框。
台塑運動會人人穿「寶特瓶衣」 吳嘉昭：轉型獲利是競爭力重點
新冠肺炎疫情影響下，台塑企業運動會停辦整整7年。今（8）日上午8點，終於在明志科技大學恢復舉行，第36屆台塑運動會由新任總裁吳嘉昭主持。吳嘉昭表示，這幾年因疫情停辦，延到今年才重新舉辦；而這7年間，全球政經情勢快速變動，集團下一階段必須加速轉型、強化經營，才能持續做出差異化與高值化產品。鏡報 ・ 7 小時前
吳嘉昭揭台塑轉型藍圖！2030年要賺381億、南亞醫療材料將成立專屬公司
台塑企業總裁吳嘉昭表示，接任總裁後，最重要的任務就是如何加速轉型、強化經營體質，其中，最能立竿見影就是產品差異、高質化轉型；今年台塑、南亞、台化差別化產品合計佔比將提升至52.8％。目前四大公司提報轉型案件共107案，預估至2030年將可帶來381億元年利益，主要為新產品/新事業轉型效益272.9億元，佔71％；已完成15案，年效益10.9億元。中時財經即時 ・ 8 小時前
台塑四寶展望11月營收 台塑、南亞看升
（中央社記者曾仁凱台北2025年11月7日電）台塑四寶今天公布10月營收，全部呈現「年月雙減」。展望11月，台塑(1301)、南亞(1303)分別因為船期以及產線重啟等因素，預估11月營收會較10月成長。台塑表示，配合液鹼客戶船期安排，10月有部分訂單延至11月交運，預期11月營業額會比10月成長。南亞表示，中高階電子材料需求持續強勁，化工產品方面，乙二醇（EG）、丙二酚（BPA）等部分產線定檢完成後將重啟生產，搭配11月台灣、中國工作天數較多，預期南亞11月營收會較10月成長。不過南亞提醒，年底客戶控管庫存，下單謹慎，估第4季營收與第3季相當。台化(1326)則認為，11月市況仍然艱苦，營運上為了減少虧損，台化銷售會繼續去蕪存菁，提升有利潤產品的份額，紅海產品產銷量再下調，11月營收會下調。台化指出，目前看起來11月市況與10月變化不大，西德州原油（WTI）價格穩定在60美元上下，輕油和WTI比值也穩定在9.5附近，原料對市場衝擊有限，如果中國反內捲在供給面能夠有效節制，將有利市場價格，剛需市況有機會改善。台塑化(6505)分析國際油價，美國制裁俄羅斯石油公司原油海運出口約每日270中央社財經 ・ 1 天前
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉辦第36屆運動大會，8月中剛接班成為台塑企業總裁的吳嘉昭首度主持。他表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，他將帶領台塑企業加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。中央社 ・ 12 小時前
台塑運動會今（8）日登場，近年受到新冠疫情影響，停辦7年，直至今年才恢復舉辦，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，前總裁王文淵、三娘李寶珠以及台塑生醫董座王瑞瑜皆出席。吳嘉昭致詞時表示，這7年間國際局勢發生快速且劇烈的變化，為因應當前的嚴峻挑戰，「轉型」已經是企業迫在眉睫的重要因應策略。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前
台塑集團8日舉行第36屆企業運動會，總裁吳嘉昭開幕致詞時表示，這幾年由於新冠肺炎疫情影響，運動會停辦7年，到今年才恢復舉辦，而在這7年期間，國際局勢發生快速且劇烈的變化，全球政經情勢可說是動盪不安，尤其是大陸內需市場持續不振，各產業龐大的過剩產能傾銷到全球，再加上今年4月川普宣布實施對等關稅，對於全球經濟衝擊，可以說是一波未平、一波又起。除了少數產業例外，大多數產業都受到很大的影響。中時財經即時 ・ 12 小時前
看石化景氣 吳嘉昭：真正復甦要等2027年
（中央社記者曾仁凱台北8日電）時隔7年，台塑企業今天舉行第36屆運動大會，台塑企業總裁吳嘉昭看石化景氣，認為中國產能過剩，市場供需失衡的情況待解，預期台塑企業2026年表現會比今年好，但真正迎接復甦可能要等到2027年。中央社 ・ 11 小時前
睽違7年，台塑企業第三十六屆運動大會今（8）日於明志科技大學登場，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，包括總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共十四隊參加，參加人數超過四千人。自由時報 ・ 13 小時前
今年台塑企業運動會最特別的就是運動會服裝，台塑企業總裁吳嘉昭表示，今年運動服都是採用南亞回收保特瓶再製的聚酯纖維，以及台化回收漁網再製的尼龍材料製作而成，這也是台塑企業研發的成果，以及環保永續的具體展現。面對全球經營環境嚴峻，吳嘉昭認為，台塑企業在轉型方面，將加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等五自由時報 ・ 9 小時前
