王文淵8月中交棒吳嘉昭後 兩人難得公開同框 (圖)

（中央社記者曾仁凱台北2025年11月7日電）台塑四寶今天公布10月營收，全部呈現「年月雙減」。展望11月，台塑(1301)、南亞(1303)分別因為船期以及產線重啟等因素，預估11月營收會較10月成長。台塑表示，配合液鹼客戶船期安排，10月有部分訂單延至11月交運，預期11月營業額會比10月成長。南亞表示，中高階電子材料需求持續強勁，化工產品方面，乙二醇（EG）、丙二酚（BPA）等部分產線定檢完成後將重啟生產，搭配11月台灣、中國工作天數較多，預期南亞11月營收會較10月成長。不過南亞提醒，年底客戶控管庫存，下單謹慎，估第4季營收與第3季相當。台化(1326)則認為，11月市況仍然艱苦，營運上為了減少虧損，台化銷售會繼續去蕪存菁，提升有利潤產品的份額，紅海產品產銷量再下調，11月營收會下調。台化指出，目前看起來11月市況與10月變化不大，西德州原油（WTI）價格穩定在60美元上下，輕油和WTI比值也穩定在9.5附近，原料對市場衝擊有限，如果中國反內捲在供給面能夠有效節制，將有利市場價格，剛需市況有機會改善。台塑化(6505)分析國際油價，美國制裁俄羅斯石油公司原油海運出口約每日270

中央社財經 ・ 1 天前