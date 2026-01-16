王明德爺爺賀百歲 榮服處幫慶生

台南市榮服處長胡思湘（左）祝賀王明德爺爺（右）百歲壽辰。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕永康報導

榮民王明德爺爺百歲壽誕，台南市榮服處處長胡思湘率領責任區輔導員、榮欣志工、替代役等團隊成員，在高雄榮總台南分院交誼廳一同為他舉辦百歲慶生活動。胡處長代表輔導會主委致贈琉璃壽桃金飾，以表達國家對榮民戎馬一生的崇高敬意。

王明德爺爺為河北省樂亭縣人，早年隨部隊來台，民國五十一年陸軍上尉退伍。年少歲月多在戰亂中度過，退伍後定居台南，並視此為第二故鄉。上了年紀以後因身體微恙，入住高雄榮總台南分院接受專業照護，生活安穩且愜意。

王爺爺喜歡閱讀，尤愛「莊子」，崇尚「萬物齊一、順其自然」的思想，認為生死禍福皆應以平常心對待。家屬笑言，也許正是這份豁達淡然，使他得以健康長壽。即使聽力退化，仍保持閱讀與剪報習慣，精神矍鑠，常以筆談交流。每逢假日，家人也會前來探視，祖孫歡聚、其樂融融。

慶生活動在高雄榮總台南分院副院長周俐禎與家屬的陪同下，胡思湘處長代表輔導會主委致贈琉璃壽桃金飾，周副院長亦祝福王爺爺壽福康寧、至德延年，以表達國家對榮民戎馬一生的崇高敬意。

胡思湘處長於現場帶領大家高唱《生日快樂歌》，祝賀王爺爺「福如東海、壽比南山」，氣氛熱鬧、溫馨。家屬感謝榮服處與院方的關懷慰問，讓爺爺備感溫暖。爺爺也笑著說，好久沒這麼隆重慶生，並感性勉勵大家「做人不要太計較。」