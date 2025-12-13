王明鉅出席南投同鄉會會員大會 肯定鄉親凝聚力

大合照。圖：市府提供

桃園市副市長王明鉅今(13)日中午前往中壢區，出席「桃園市南投同鄉會舉辦第21屆第2次會員大會」。王明鉅表示，南投同鄉會是一個溫暖且凝聚力強的大家庭，匯聚在桃園打拚的南投鄉親，展現彼此相互扶持的情誼與精神。

王明鉅指出，自己出生於南投，後來因工作關係來到桃園發展，深刻感受到桃園是一座匯聚來自四面八方朋友的城市。也正因如此，更需要大家齊心協力，共同投入城市建設與公共事務，攜手推動桃園持續進步。

社會局表示，桃園市南投同鄉會自民國77年成立以來已逾30年，歷屆理監事與會員長期投入社會福利與公益服務，積極結合社區資源，廣邀民眾參與，推動老人、婦女及弱勢族群關懷等福利宣導，協助市民瞭解並善用各項社會資源，對地方公益貢獻良多。

