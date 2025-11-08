王明鉅出席楊梅勞工親子日 感謝勞工貢獻桃園5兆產值
桃園市副市長王明鉅今(8)日上午前往楊梅區，出席「114年勞工政令宣導暨親子日活動」。本次活動吸引近5,000位勞工及親子參與，在晴朗天氣中熱鬧登場。現場安排多項趣味競賽及抽獎節目，讓勞工朋友在歡樂氣氛中放鬆心情、共享假期時光。
王明鉅感謝勞工朋友在各行各業的辛勤付出，並指出桃園市近5兆元的產值，正是勞工努力的成果。他提到，現場有許多家長攜子同樂，展現勞工朋友兼顧工作與家庭的用心與堅持，令人感動。王明鉅也祝福所有參與者盡情享受親子同樂時光，並以愉快心情迎接未來挑戰。
勞動局表示，市府長期重視勞資關係和諧與勞動權益保障，今（114）年度編列2,160萬元補助桃園市各級工會辦理勞工教育及育樂活動，未來將朝寬列勞工育樂預算及彈性勞教預算2大目標邁進；此外，市府持續推動「勞工五夠力」政策，提供資源並增加工會量能，辦理多元化職業訓練、就業方案及強化勞資、輔導功能，同時持續推動勞動法規及職業安全衛生法等法令宣導，協助企業建立優質的就業環境，積極保障勞工權益。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
卓榮泰桃機視察非洲豬瘟檢疫（1） (圖)
行政院長卓榮泰（左4）8日至桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施時，要求未來在邊境防疫上檢疫犬要安全的上場。中央社 ・ 19 小時前
苗縣巴宰族睽違6年再辦新年活動 400人歡聚「牽田」
苗栗縣巴宰族群協會今（8） 日在三義鄉鯉魚國小舉辦「巴宰之聲・新年再響」暨文化展演活動，這是自2019年後再次重啟巴宰族人過新年活動，有來自各地400名族人齊歡聚，族人在正名牆上簽名，力挺巴宰族正名；重頭戲是與會族人手牽手「牽田」，凝聚出新的一年的力量與希望。自由時報 ・ 20 小時前
深耕青年培育！新北新藍圖連線辦營隊 趙少康出席曝「勝選重要元素」
由泛藍議員組成的「新藍圖連線」於今（8）日進行「青年政連線、共創新藍圖」營隊活動，超過40名來自全台各地的青年學子於首日齊聚板橋，參與內容豐富的公共事務研習課程，其中包含開幕式邀請前中廣董事長趙少康進行開場演講、資深媒體人黃揚明以「最大在野黨的改革之路」為題，和青年學子剖析國民黨現況與改革契機；以及前外交部研究設計委員會主委黃奎博教授，以國際政治思維剖析台灣......風傳媒 ・ 18 小時前
賴瑞隆、邱議瑩喊第一名 柯志恩：別忘了許智傑、林岱樺
國民黨立委柯志恩今（8）日出席高雄彌陀漁港「大港開吃」活動，針對外界點名民進黨立委賴瑞隆與邱議瑩將成為主要對手，她笑著回應表示，許智傑就在旁邊，認為這樣很不公平，強調許智傑也是好友不能被忽略。柯志恩並點名林岱樺在岡山的造勢也相當成功，質疑怎麼會只說是前面兩名，直言「那都是他們自己講的啦」。中天新聞網 ・ 20 小時前
鳳飛飛故鄉！桃園花彩節登場 巨型帽子、熱氣球7大打卡區一次看
【緯來新聞網】由桃園市政府主辦的「2025花彩節」於11月1日（星期六）熱鬧登場，地點位於大溪月眉休緯來新聞網 ・ 20 小時前
〈熱門股〉尖點營運市況佳持續擴產 滾大量走高周漲8.44%
尖點科技 (8021-TW) 6 月起營收持續創新高，到 10 月的營收 4.38 億元仍爲新高，尖點科技前三季財報稅後純益 2.4 億元，年增 52.4%；每股純益 1.69 元，股價收在 128.5 元，周漲 8.44%。鉅亨網 ・ 22 小時前
怕蟲慎入！世界上「最大蜘蛛網」 11萬隻綿延100公尺
近期外國科學團隊發表觀測成果，一行人在阿爾巴尼亞和希臘邊境的洞穴發現，一條面積達106平方公尺的蜘蛛網，由逾11萬隻在洞穴中生活的蜘蛛共築而成，本次發現有望創下世界紀錄「最大的蜘蛛網」讓團隊又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 19 小時前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
檢方查扣台灣太子豪車 和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。太報 ・ 1 天前
官方封口中！吳亦凡「死亡風暴」席捲社群 輿論陷假訊息羅生門
前EXO成員吳亦凡自2021年因性侵案遭判刑13年後，近日再度登上輿論焦點。中國社群平台上瘋傳吳亦凡「疑似在獄中死亡」，引發網路熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 31 分鐘前
一天連兩起！貨物掉落路面 大貨車「啤酒灑滿地、太空包落地」
國道2號及台中市台灣大道在同一天內接連發生大貨車貨物掉落事故，嚴重影響交通！一輛大貨車疑因未將12個太空包綑紮牢固，導致太空包佔據整條車道，讓後方車輛寸步難行。而台中也有一輛大貨車因未鎖好貨艙門，整箱啤酒散落一地，迫使用路人繞道而行。兩名駕駛皆已被警方依法開單舉發，所幸事故並未造成人員傷亡。專家呼籲，駕駛人出門載運物品時，務必謹慎確實捆紮，以免釀成意外！TVBS新聞網 ・ 1 天前