王明鉅出席楊梅勞工親子日 感謝勞工貢獻桃園5兆產值

桃園市副市長王明鉅前往楊梅區，出席「114年勞工政令宣導暨親子日活動」。圖：勞動局提供

桃園市副市長王明鉅今(8)日上午前往楊梅區，出席「114年勞工政令宣導暨親子日活動」。本次活動吸引近5,000位勞工及親子參與，在晴朗天氣中熱鬧登場。現場安排多項趣味競賽及抽獎節目，讓勞工朋友在歡樂氣氛中放鬆心情、共享假期時光。

活動吸引近5,000位勞工及親子參與，在晴朗天氣中熱鬧登場。圖：勞動局提供

王明鉅感謝勞工朋友在各行各業的辛勤付出，並指出桃園市近5兆元的產值，正是勞工努力的成果。他提到，現場有許多家長攜子同樂，展現勞工朋友兼顧工作與家庭的用心與堅持，令人感動。王明鉅也祝福所有參與者盡情享受親子同樂時光，並以愉快心情迎接未來挑戰。

副市長王明鉅現場與來賓合影。圖：勞動局提供

勞動局表示，市府長期重視勞資關係和諧與勞動權益保障，今（114）年度編列2,160萬元補助桃園市各級工會辦理勞工教育及育樂活動，未來將朝寬列勞工育樂預算及彈性勞教預算2大目標邁進；此外，市府持續推動「勞工五夠力」政策，提供資源並增加工會量能，辦理多元化職業訓練、就業方案及強化勞資、輔導功能，同時持續推動勞動法規及職業安全衛生法等法令宣導，協助企業建立優質的就業環境，積極保障勞工權益。

