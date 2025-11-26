王明鉅肯定守望相助大隊辛勞 保暖新裝備將到位

桃園市副市長王明鉅出席「龍潭中隊-桃園市民防總隊守望相助大隊114年慰勤活動」。圖：市府提供

桃園市副市長王明鉅昨（25）日晚間前往龍潭區，出席「龍潭中隊-桃園市民防總隊守望相助大隊114年慰勤活動」。王明鉅表示，守望相助隊隊員每天不分日夜巡查，是城市安全的重要力量，市府將持續支持隊員裝備與保暖需求，並投入更多資源，讓龍潭成為更安全宜居的城市。

王明鉅提醒，隊員們顧好自己，才能守護龍潭。守望相助大隊龍潭各分隊長期協助警察維持社區安全，無論天候變化都在第一線巡查，十分辛苦。因應冬季氣溫驟降，市府已要求警察局協助製作專用保暖外套，讓隊員在夜間巡守時能更安全、更舒適地執勤。

王明鉅提到，龍潭人口突破12萬，隨產業與人口成長，交通需求與治安維護更形重要。市府正推動平鎮至龍潭的交通路廊規劃，並研議銜接中壢、桃園的整體路線，提升南桃園整體交通量能。

桃園市守望相助大隊長蕭毓中表示，感謝市府與議員長期支持，今年更協助提升裝備，為大隊量身打造兼具保暖、安全與明亮識別性的巡守外套，目前已接近完工，提醒隊員冬季勤務務必注意保暖，持續以安全為第一優先。

