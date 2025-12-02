王星越《暗影偵探》化身腹黑探長！搭警花吳佳怡組探案CP 緊追離奇命案竟牽出17年陰謀｜劇情看點、播出時間一次看
【文／徐瑞安】王星越、吳佳怡攜手主演民國懸疑陸劇《暗影偵探》，故事以1930年代的上海灘為背景，在暗潮湧動的年代裡，透過一樁女大生離奇死亡案，牽引出橫跨17年的綁架陰謀。王星越與吳佳怡飾演的關岑與陸以真，經歷一連串調查，逐漸揭開隱藏多年的陰暗真相，腹黑探長與美女警探的組合，更是CP感十足！
🍿《暗影偵探》線上看推薦：
開播時間：2025年11月27日
播出平台：愛奇藝
主演卡司：王星越、吳佳怡
更新時間：會員首日12集，後續一天更新4集；非會員首日1集，12/4起每周四至周日各更新1集
集數：24集
《暗影偵探》看點1：橫跨多年的懸疑主線
故事從一名女學生死亡案展開，而在命案現場出現的半枚玉佩，探長關岑（王星越 飾）與熱愛偵探小說的女學生陸以真（吳佳怡 飾）因為查案而相識，而兩人發現女學生死亡案，與17年前震動整個上海的女童綁架案有著絲絲縷縷的關聯。女童綁架案牽扯權貴與黑幫，一夕之間改變了多人命運，甚至讓關岑的父親被誣陷，而這也成為了未解懸案。
究竟埋藏多年的真相是什麼？而新舊兩個案件有什麼關聯？調查中不斷交錯、牽引的線索，營造出步步緊逼的懸疑氛圍。
《暗影偵探》看點2：王星越×吳佳怡破案CP火花四射
王星越飾演的關岑，是巡捕房最敏銳的探長；吳佳怡飾演的陸以真，更是觀察入微的女學生，擁有一顆不服輸的心。兩人在初次合作時頻頻摩擦，但正因為衝突，兩人之間也火花十足。
兩年後，陸以真成為上海首批女警，更成為關岑的下屬，兩人從針鋒相對到默契十足，再到危急時的冒險營救，冷臉探長與新人女警雙強聯手查案，擦出的浪漫火花看點不輸懸疑主線。
《暗影偵探》看點3：單元式懸疑案件反轉不斷
《暗影偵探》的每一個單元案件都像是獨立的懸疑短片，卻又在細節中為主線埋下伏筆。從女大生離奇命案到女童綁架、虐待老人案、碼頭沉屍案、劇院毒殺案等，每一案都充滿戲劇張力與心理反轉。看似不相關的案情，隨劇情推進卻彼此交織，串連為揭開綁架舊案真相的拼圖，讓觀眾都能享受在懸疑推理的燒腦氛圍中。
《暗影偵探》看點4：家族祕密讓陰謀全面升級
隨著調查深入，關岑與陸以真意外發現，彼此的家族竟與17年前的綁架案有著千絲萬縷的關聯。關岑父親的冤屈、妹妹的失蹤，竟與陸以真而時被綁架的經歷有關，原來，當年陸以真與關岑妹妹一起被綁架，而她失去部分記憶，雖然被救回，但這段關鍵記憶，也成為多年後找到線索的關鍵，然而她的父母卻不希望她回憶起這起事件，兩個家族因為不幸的綁架事件而命運相連，究竟會揭開怎樣的真相與陰謀？
《暗影偵探》看點5：劇情節奏緊湊刺激燒腦
《暗影偵探》之所以令人欲罷不能，關鍵在於不拖泥帶水的敘事節奏。一開局便以女大生命喪公寓拉開序幕，瞬間激起觀眾的好奇心與推理欲，而關岑馬上介入調查，女主角陸以真竟成為嫌疑人，也讓人好奇接下來發展，甚至劇情展開後更加複雜，女大生死者竟牽扯教授夫妻婚姻裂痕之中，而教授竟接連慘死，一案接一案、環環相扣，每一次反轉都抓緊觀眾眼球，讓人想一集接著一集看下去。
《暗影偵探》以緊密相連貫穿17年的女童綁架案作為故事主軸，緊湊劇情、層層反轉，男女主角之間既是搭檔，也是彼此生命大事件的關鍵參與者，喜歡快節奏破案劇的探案迷們，相信可以在本劇中找到推理的樂趣。
