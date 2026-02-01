王晴演小三惹怒觀眾！遭私訊狂罵「不守婦道」氣炸喊告

女星王晴。（民視提供）

女星王晴近期在八點檔《豆腐媽媽》中飾演小三角色王有美，劇集播出後掀起不小討論，卻也有網友疑似入戲太深，情緒失控跑到王晴的IG私訊謾罵她，甚至出現「不守婦道的女人」等言論。對此，王晴無奈表示：「如果你罵的是王晴，我不排除提告喔。」

王晴隨後在IG限動中PO出多則網友私訊截圖，只見對方言詞相當激烈，一開頭就痛批她「沒有羞恥心」，還指控她在畫室與他人有不當關係，並以「不守婦道」等字眼羞辱，用詞咄咄逼人，顯然已將戲劇角色投射到演員本人身上。

該名網友後續火力全開，不只批評她脾氣差，還嘲諷她只是「花瓶」，指責她拉低八點檔水準，質疑她沒有實力才會靠爭議搏版面，更數度拿獎項與外貌開酸，直言「不要以為長得美豔就能任性」，甚至表示戲劇繼續播出也毫無意義。

王晴收到網友辱罵私訊。（圖／翻攝自serena_wang_qing IG）

面對對方一連串辱罵言論，王晴親自回應，反問對方究竟是在罵演員本人，還是戲中的角色「王有美」，並直言若是針對角色，她反而會覺得開心，代表演出成功；但若攻擊的是她本人，「我不排除提告喔」，並附上三個大大的問號與尷尬笑臉，態度冷靜、立場明確。不過也有理性觀眾跳出來力挺，王晴隨後分享另一名網友的暖心留言，稱讚她將「王有美」的千金性格詮釋得十分到位，已成功圈粉。對此，王晴也感謝回應：「謝謝理性又真的會看戲的觀眾支持。」

