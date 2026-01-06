王晴當李運慶小三 穿性感睡衣跨坐勾引

李運慶（下）在《豆腐媽媽》中與王晴對戲自然有默契，常即興撞出意想不到的精采火花。民視提供



李運慶在《豆腐媽媽》中化身渣男「周家軒」，現實生活中形象顧家、愛妻女的他坦言擔心觀眾會將戲裡角色投射到現實，「我平時社群發文幾乎都是家庭、太太、照顧家人的內容，如果觀眾因為這個角色跑來看我的IG，會發現完全是2個不同的人」。笑說希望觀眾能討厭角色但不要討厭演員，「最重要的是，希望大家能看到周家軒這個角色可憐的地方」。

劇中，李運慶的「小三」王晴與正宮蘇晏霈上演「撞性感睡衣」，王晴第1次拍主動勾引人的戲碼，還要跨坐在對方身上，讓她相當緊張，「衣服不是我最擔心的點，我最害怕的是房間很小，工作人員幾乎都圍成半圓形站在旁邊，全部都是男生，我要在這麼多人面前表現出魅惑、勾引的感覺，真的會害羞」。

廣告 廣告

王晴坦言一開始非常尷尬，只能不斷對自己心理喊話：「要把心打開，給自己很多信心。」後來靠著和大家開玩笑、打打鬧鬧調整心情，才慢慢進入狀況，整場戲拍完也鬆了一口氣，「拍完反而覺得好像也還好」。

其實李運慶和王晴是北藝大美術系學長、學妹，他大讚對方專業與用心，「她在服裝上花了非常多心思，連角色房間的擺設也親自布置，我覺得她對這個角色真的非常投入」。

更多太報報導

《兇殺誘惑》揭發危險枕邊人 還原命案真相

陳孝萱斷開咖啡店老闆恢單 改當20歲兒戀愛軍師

林予晞當軍師只要回「嗯」 王真琳壓力山大暴肥8公斤