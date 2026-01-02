王晴《豆腐媽媽》演小三搶人夫被網友罵翻！她高EQ笑回「好開心」

四季線上/林佩玟報導

「八點檔女神」王晴首次來到民視演戲，在《豆腐媽媽》劇中演出富家千金「王有美」角色，個性高冷傲嬌又缺愛，初登場幾集就愛上有婦之夫的李運慶（飾 周家軒），兩人不顧一切的赴湯蹈火，大膽的滾床單，正宮蘇晏霈（飾 張育玲）卻被蒙在鼓裡，讓觀眾看得好生氣直罵這角色「小三不要臉」。

王晴《豆腐媽媽》愛上有婦之夫的李運慶，兩人大膽的滾床單

蘇晏霈《豆腐媽媽》不知道老公已經與自己的客戶外遇/翻攝蘇晏霈FB

而面對網路上針對角色不停湧入的謾罵聲，王晴本人親自回應網友，興奮表示「謝謝大家 看到你們一直在罵有美 讓我好開心」，因有罵聲也就代表將角色詮釋得很到位。同時也令觀眾好奇這段「偷情之戀」會不會很快就被發現，李運慶所演的「渣男家軒」、王晴演的「小三有美」會不會很快就受報應，而正宮蘇晏霈又會如何面對老公偷吃，讓人期待接下來精彩的劇情。

