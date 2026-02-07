王晶公開《賭神》選角秘辛！關之琳本是女主酬勞談不攏 換王祖賢上位

記者林宜君／台北報導

經典港片《賭神》的女主角人選，其實曾差點由另一位大咖女星擔任，幕後故事令人好奇。近日導演王晶公開當年幕後秘辛，揭露選角過程中經紀人與片方的角力。王晶近日在節目《王晶笑看江湖》中透露，《賭神》女主角原本鎖定關之琳，但最後片方改由王祖賢擔任。王晶表示，當時關之琳的經紀人梁李少霞開出的酬勞高達50萬港幣，片方無法接受，導致合作破局。

王晶表示，當時關之琳的經紀人梁李少霞開出的酬勞高達50萬港幣，片方無法接受，導致合作破局。（圖／翻攝自關之琳微博）

最後片方改由王祖賢擔任。（圖／翻攝自網路）

王晶回憶道：「她當時的經紀人是梁李少霞，向華勝就打電話給梁李少霞說，找關之琳拍《賭神》搭劉德華，她經紀人就死咬著'我要50萬'。」他進一步說明，隔天王祖賢主動打電話來表示：「我想拍你這部戲，我想搭華仔，我沒有搭過華仔，錢隨便你給。」就這樣，女主角最終由王祖賢接下，也促成了這段銀幕經典搭檔。王晶也坦言，選角過程中除了錢的問題，還要考量演員的化學反應與觀眾接受度，這次「意外換角」也成了影史經典小插曲，至今仍為影迷津津樂道。

