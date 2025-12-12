王晶爆陳冠希豔門照內幕！外洩關鍵恐「非修電腦」

王晶重談陳冠希17年經歷的不雅照風暴。（趙雙傑攝）

香港男星陳冠希2008年爆發豔門照風波，與阿嬌（鍾欣潼）、張柏芝等10幾名女性拍攝的私密照被違法外流，震撼兩岸演藝圈，陳冠希也為此召開道歉記者會，並宣布無限期退出香港娛樂圈。時隔17年，知名香港導演王晶重提陳冠希豔門照事件，猜測禍根是陳冠希愛現，導致電腦維修員在修他的電腦時，刻意挖出私密照並在網上散播。

王晶在YouTube頻道「王晶笑看江湖」分析，以正常的情況來說，維修員不會把每台送修的電腦主機板都拆出來檢驗，因為太花時間，除非事先就知道這台電腦存著有興趣的資料。因此，王晶猜測陳冠希拍過大量不雅照的細節，早就傳到電腦維修員的耳裡。

那為何會傳出？王晶懷疑陳冠希可能在某些場合喝多了，炫耀自己很多女朋友、很厲害等，消息一傳十、十傳百，電腦維修員得知後，被好奇心驅使，在維修的過程中耗費額外時間把陳冠希的私密照找出來，並且散播在網路，造成無法回頭的悲劇。

王晶感慨，陳冠希原本是前途無量的新星，活躍於唱片、影劇圈，過去跟他合作過3部戲和1部電視劇，誇讚他是個非常乖巧、有禮貌且遵從導演指揮的藝人，工作從不遲到早退，「跟謝霆鋒一樣好」；想不到發生豔門照風波，演藝事業畫下句點。

