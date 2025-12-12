王晶爆陳冠希「千張艷照外流」導火線：不是修電腦

香港男星陳冠希。（圖／翻攝自陳冠希IG）





香港男星陳冠希在2002年的電影《無間道》飾演少年劉健明一角開始廣為人知，也曾被視為「四大天王」接班人。怎料在2008年左右，陳冠希爆發了「1400張艷照外流」事件，宣布無限期退出娛樂圈，也重創了張栢芝、阿嬌（鍾欣潼）等女星的形象。外界長年認為，照片流出是因送修電腦遭維修員惡意外洩，但香港導演王晶卻在近期發表不一樣的觀點，認為是陳冠希「愛炫耀」而釀禍。

對於陳冠希艷照門事件，王晶分析，在電腦中要精準找到這些照片，是需要逐一打開文件查看，花費大量的時間和精力的。不過，這位電腦維修員卻能快速且準確地找到照片，那麼很有可能是有心人透露了具體位置，王晶直言「畢竟如果沒有別人的指引，誰會知道電腦裡藏著什麼照片」。

王晶也針對陳冠希的性格做出推測，並表示由於陳冠希當年還年輕，很有可能就在興致上來時，就跟朋友炫耀和多少女星有來往，甚至還將拍下的照片給朋友看，事件隨後以難以控制的速度迅速延燒，消息更一路傳到了電腦維修員那裡，「所以他就把陳冠希的電腦資料給恢復了，之後傳到網路上」，後來也使事件達到無法預料的程度。

王晶回憶，自己以導演的角度觀察，陳冠希當年在劇場從不遲到、早退，一直給人「很乖、很守規矩」的印象，因此在艷照門爆發的第一時間，也令他感到相當震驚且難以置信。但當看見其中一張照片，就是與自己合作多年的女星阿嬌時，心中的難過頓時溢於言表，也為她感到相當難過。

