王晶自曝想救香港電影反被陷害！「揭黑暗面」李連杰片酬險被吞

香港知名導演王晶。（圖／中時資料照片）

香港知名導演王晶近日接受訪談，大談自己在電影圈打滾數十年的心路歷程。他坦言，曾經有一段時間香港電影產業陷入嚴重低潮，而他努力拍片、持續推出作品，就是希望能為市場「續命」。然而，即便如此，他仍遭到不少惡意抹黑，甚至有人編造他「開工廠印盜版CD」的荒謬謠言，讓他感嘆：「每個圈子都有惡，電影圈只是比較明顯而已。」

王晶提到，業界不乏以勢壓人、明著欺負人的案例，他舉例當年李連杰與嘉禾合作的事件。李連杰拍完《黃飛鴻》第一集後接著拍《男兒當自強》，卻因嘉禾遲遲未支付報酬而拒絕再拍。嘉禾當時認為他「大陸來的，沒有影響力」，可以暫時不給錢，讓李連杰相當不滿。直到一位江湖背景深厚的大哥介入，嘉禾才乖乖付清款項，並決定繼續拍下第三集《獅王爭霸》。王晶直言，這些情況在圈內並不少見，「很多不良分子常找你拍戲，給了首期、中期就跑人，尾期根本收不到。」

王晶也分享自己的合作經驗，表示大多數與他共事的團隊都十分明理，不會用奇怪的方式控制他。他強調自己一向避免衝突，因為在這個圈子裡「冤冤相報沒有終點」。他說，如果互相得罪、你打對方、對方再來打你，仇越結越深，最後沒完沒了，「除非你把對方消滅，否則永遠解不了。」

回憶早年在邵氏時期，王晶坦言是非不斷，「總有人說你不好，但講你的是不是好人呢？也未必。」他指出，當時只要謠言講一百次就會有人相信。隨著自己在圈內擁有越來越多資源，反而有更多人眼紅、更多惡意攻擊。他無奈表示，明明努力在低潮期拍戲、想救香港電影，卻有人造謠他「做盜版生意」，誇張到匪夷所思。

談到這些年在圈內觀察到的人性，王晶語氣直白地說：「人根本就是動物，遵守森林定律。」他認為許多人天生具有獸性，為達目的不擇手段。但也有人因為良好教育、家教與師長的訓練，學會克制、知道什麼不能做、什麼應該做。

