王晶評《阿凡達3》！卡麥隆「已經沒有什麽新鮮的東西」

史詩鉅作《阿凡達：火與燼》上周三在全台同步上映，短短五天票房突破1億2470萬台幣，全球總票房更達3億4500萬美元（約108億台幣），強勢空降冠軍寶座。對於這部話題新片，香港導演王晶則提出自己的看法，直言：「已經沒有什麽新鮮的東西」。

王晶在接受訪問時表示，他會找時間去觀賞影片，但坦言近年電影創意層面似乎缺乏新意。他特別提到導演詹姆斯卡麥隆在好萊塢的地位不可小覷，直言卡麥隆不是普通的電影人，而是極度要強、好勝的人，「他有這個能力，他也有這個運氣，所以他才會成功」。

談到拍攝《鐵達尼號》時，王晶回憶卡麥隆拍到一半差點被腰斬，「全世界都覺得他花那個錢，一定輸的，超支超期呀，好萊塢超支超期是很可怕的」。當時不是公司決定，而是保險基金有權決定是否砍掉電影。「他能堅持到底，我不知道用什麼方法，不過真的肯定很難」，最後卡麥隆成功說服對方，把電影拍完，甚至成為全球票房第一。被問到這樣堅持雖然辛苦，但是可以獲得名聲。對此，王晶淡然表示：「有什麼意義呢，我們香港超級大導演，死了之後5年，已經沒有人記得了，頂多記得男主角、女主角」。

王晶也提到，現今電影環境已經缺乏新鮮感，「現在已經沒有什麽新鮮的東西」，他自己在電影裡已經5年以上沒看到真正創新，多數只是把舊東西做到最好。他指出，「實在電影的橋段是要換代了，不能太保險」，像漫威或湯姆克魯斯主演的作品，《復仇者聯盟4》已拍到極點，「根本不可能超越了，你要重新再來一個概念，才能有超越」。王晶認為，這個循環可能需要10年甚至更久，必須讓這一代創作者退場，新一代創作者出現，整個年代更替，才能出現真正的新鮮作品，「不然沒有人會願意放棄成功的方程式」。

