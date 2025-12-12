王晶重提陳冠希17年前「豔照門」！大膽推測外流關鍵：不是修電腦

香港知名導演王晶日前發布影片，針對港星陳冠希2008年「豔照門」事件提出大膽推測，認為1400張私密照外洩的禍源，可能並非單純電腦送修遭維修員惡意外洩，而是陳冠希本人「炫耀」行為所致。

陳冠希今年5月登太空港開唱。（圖／SPACEPORT提供）

王晶在影片中質疑，維修員為何會知道陳冠希電腦裡藏有這些照片？他分析，若要在電腦海量資料中精準找到私密照片，需耗費大量時間與精力逐一檢查。

王晶在影片中質疑，維修員為何會知道陳冠希電腦裡藏有這些照片。（圖／翻攝王晶笑看江湖YT）

王晶推測，陳冠希可能在聚會喝酒後一時興起，向朋友炫耀自己有很多女朋友、女朋友很厲害，甚至可能直接給朋友看照片，消息在「一傳十、十傳百」的情況下傳到電腦維修員耳中，導致對方在維修時挖出電腦資料並上傳到網路，最終釀成無法挽回的風暴。

王晶大膽推測，私密照外洩的禍源可能是陳冠希「炫耀」行為所致。（圖／翻攝王晶笑看江湖YT）

王晶曾和陳冠希合作過3部電影和1部電視劇，他以導演立場來看陳冠希，認為對方很乖、非常有禮貌，工作也不會遲到早退。王晶透露，聽到「豔照門」事件時，他第一時間是不相信的，以為是AI合成照片，直到無意間看到照片，才感到無比震驚。

這起事件當年重創張柏芝、阿嬌（鍾欣潼）等多位女星形象與事業，陳冠希也因此無限期退出娛樂圈。

