王晶驚爆影帝內幕！怒指易烊千璽「挑殘疾角色拿獎比較容易」掀影壇震撼

記者林宜君／台北報導

香港資深導演王晶日前在社群平台上談到影帝得獎的話題，認為在電影《小小的我》中飾演腦性麻痺少年的中國男星易烊千璽，之所以能在金雞獎奪下最佳男主角，與角色本身較容易引起評審青睞有關。王晶說︰「易烊千璽專挑一些有難度的角色來演，他這一次《小小的我》拿獎，演殘疾人拿獎，實在就是比較容易的。」實際上，易烊千璽於11月15日以《小小的我》中的「劉春和」一角，成為金雞獎史上最年輕影帝，備受各界關注。

王晶也分享自己家族過去在影視圈的親身經驗。（圖／翻攝自微博）

王晶也分享自己家族過去在影視圈的親身經驗。王晶透露父親曾拍過一部自認可望拿獎的電影，卻因為獎項最後被人「買走」而摃龜，兩年後父親隨意拍的一部作品反而得獎，王晶直白表示︰「其實就是補給他的。」暗示影視獎項背後確實存在補償機制或操作空間。

王晶說易烊千璽專挑一些有難度的角色來演，他這一次《小小的我》拿獎，演殘疾人就是容易拿獎。（圖／翻攝自微博）

除了談獎項生態，王晶也延伸提到大陸娛樂圈中的經紀制度，並以近年風波不斷的趙露思為例。趙露思自去年起與經紀公司「銀河酷娛」爆出合約糾紛，今年10月底才正式解約成功。王晶過去曾評論，許多經紀糾紛都源自「利益分配不均」，並點名「銀河酷娛」是典型的「一星公司」，簽了不少藝人卻只捧紅趙露思一人，使她成為公司主要收入來源。王晶也指出，這類公司在業界並不少見，例如「樂華娛樂」高度依賴旗下男星王一博，單一藝人貢獻公司六成以上營收。王晶坦言，這種過度集中收入的現象使藝人與經紀公司之間更容易爆發矛盾。

