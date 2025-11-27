王晶點名趙雅芝、高圓圓「老天爺賞飯吃」沒演技也有人看

香港女星趙雅芝。(圖／翻攝自微博、中時資料照)

香港導演王晶近日接受訪談，直白評論引發討論。他談到演員的「觀眾緣」與「演技」時坦言，兩者都重要，但演藝圈裡確實有一些演技並不突出、卻能長期維持高人氣的例子。他首先點名趙雅芝與高圓圓，形容兩人屬於典型的「老天爺賞飯吃」類型。

在談到趙雅芝時，王晶毫不避諱地說：王晶近日受訪時談到趙雅芝，他直言：「趙雅芝就是一個沒有演技，可是觀眾緣非常好的人。 幾十年都是這樣，她觀眾緣就夠了，她不用太好演技，她就正常合格的演技就夠了。她就是那麼好，她演什麼都有人看」、「妳就白娘子吧，你就這樣演，大家就很高興看。」

被問到還有哪些演員屬於同類型時，王晶接著提到高圓圓，稱她「明顯是老天爺賞飯吃的，她怎麼演都行」。但當話題轉向劉亦菲，他給出完全不同的評價。他認為劉亦菲的成功並非僥倖，而是靠著努力累積而來，從《神鵰俠侶》到《夢華錄》，再到《玫瑰的故事》，每個角色都有明顯差異，足以看出她在表演上的用心，「她肯定很努力，不然很難走到今天這個位置」。

王晶最後也以周星馳拍片經驗說明，要在演藝圈站穩腳步並不容易。他透露，有演員曾為了一場戲反覆思考多日，甚至讓劇組連續三天等待，只為決定是否開拍。他感嘆，光鮮亮麗的成功背後往往藏著巨大的付出，「沒有誰是不努力就能成功的」。

