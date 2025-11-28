王智盛專欄》免棄中國籍參政？單一國籍原則不容鬆動

國民黨近日在立院提案修正《國籍法》，主張中國籍配偶(陸配)取得臺灣身分證後，參選與擔任公職時無需放棄中國國籍，此案雖引發社會譁然，但國民黨仍強勢主導，並已在立法院付委審查。然無論從法理或國安的角度，吾人均應明確反對此修法，理由有二：首先，它衝擊單一國籍原則的合理性與公平性；其次，它無視忠誠義務與國安風險，可能讓中共趁機滲透臺灣體制。

單一國籍原則的合理性與公平性

長期以來，臺灣法律要求公職人員不得具有雙重國籍，這是基於一個民主國家的基本原則：忠誠義務不得分散。現行《國籍法》第20條明確規定：「中華民國國民若取得外國國籍，不得任公職；若具有雙重國籍者，必須在就職前放棄外國籍並於一年內完成註銷」。這一單一國籍的原則適用於所有人，無論原生臺灣公民或歸化新住民，一律要在擔任公職前表明對國家的唯一效忠。要求中配也遵守相同規範，並非歧視，而是確保每位公職人員都只忠誠於一個國家，避免利益衝突和效忠矛盾。

國民黨此次提案修法，試圖為中國籍人士開特例，讓未放棄中國國籍的中配得以參政，這無疑打破長年來的公平原則。試想，其他外籍配偶若歸化臺灣、參選公職，都必須放棄原國籍；難道唯獨中國籍配偶可以雙重國籍享有特權？給予陸配這種豁免，不但對其他新住民不公，也形同矮化我們自身的法律尊嚴。臺灣社會歷經漫長歲月才建立了公職人員單一國籍的共識，這是維護國家主權與國民平等的基石，決不容因一時政治算計而鬆動。

「忠誠義務」與「滲透風險」：為何中國籍人士不得直接參政？



反對此修法的更大考量，在於國家安全與忠誠風險。中國現政權對臺灣虎視眈眈，從不放棄以各種方式影響、滲透臺灣。讓仍保有中國國籍的人直接參與我國政治，等同於為中共勢力打開方便之門。最直接的隱憂在於：根據中共頒布的《反間諜法》、《國家情報法》、《國家安全法》等法律，凡中國公民都有義務配合國家情報工作。也就是說，如果一位中配取得臺灣公職身分，但仍具有中國國籍和公民身分，中共當局可以依法要求提供渠等透過參政所接觸到的臺灣國家資訊，此將使這些人陷入「雙重效忠」的困境，不僅對於中配自身帶來極大困擾與壓力，更有可能讓中共可能施壓其提供情報，嚴重威脅臺灣的國安機密。

更進一步言，參政權並非絕對的人權，各國對公職資格皆有合理限制。同樣的，現行的《國籍法》並沒有剝奪中配的參政權，只是設定一個基本門檻：所有的新住民都應該一律平等，如果選擇效忠臺灣就應該放棄原有國籍。這不僅不是歧視，反而是對國民主權原則的必要捍衛！如果只為了來自中國的新住民「特別」修法免除單一忠誠的責任，反而讓中配族群因此蒙上特殊化和不信任的社會標籤，而這種「雙重效忠」的陰影將籠罩在台灣民主政治體制之上，也將成為中共離間滲透臺灣社會的新工具。

堅持單一國籍原則：捍衛台灣民主與安全

臺灣作為自由民主社會，歡迎來自世界各地的新住民，只要認同臺灣、效忠中華民國，便可享有公民權利。我們也理解並且敬佩絕大多數中配對臺灣家庭與社會的貢獻。然而，民主有底線，法治需堅守。單一國籍與單一忠誠的要求，就是我們捍衛國家安全與政治制度的最後防線。面對中共威權的步步進逼，我們絕不能以鬆懈法規來換取片刻的政治討好。倘若因一時的選票考量而打開「雙重效忠」的缺口，紅色滲透將乘虛而入。我們必須鄭重呼籲：台灣的法律尊嚴與國家安全，不容在這項修法上被輕易犧牲；唯有堅定維護單一國籍原則，才是對民主制度和國家安全的真正負責。(編輯：陳文蔚)

作者》王智盛 博士、中華亞太菁英交流協會秘書長。