【王智立專欄】中美競合變局下的台灣選擇 ft. 史丹福學者吳國光教授的體制解析

現任史丹福大學（Stanford University）中國經濟與制度研究中心（SCCEI）高級研究員的吳國光教授（Guoguang Wu），是國際知名的中國政治學家。他的研究結合了深度體制內經歷（曾任趙紫陽政治改革智囊）與西方政治學理論，專注於精英政治、制度變遷、傳播政治學以及全球化下的政治經濟學。



吳教授的分析為理解中美關係從「戰略合作」轉向「戰略摩擦」提供了重要的制度與結構性解釋。

（陽明山未來學社提供）



1. 結構性的制度對立：中美關係的基調將很大程度上取決於世界戰略格局。冷戰結束後，中國成為唯一在意識形態與政治制度上與美國對立的大國。這種制度性的差異在21世紀已從幕後走向台前，導致雙方合作空間因「價值觀衝突」而壓縮。



2. 全球化下的權力博弈：他提醒世人，中美競爭不僅是經濟總量的競爭，更是治理模式的競爭。中國利用全球化獲取技術與資本，並將其轉化為數位威權治理的工具，這直接挑戰了西方主導的國際秩序，使雙方在技術與貿易領域陷入深度摩擦。



3. 合法性焦慮與對外政策：透過對「權力劇場」的分析，他指出中國對外政策往往與國內政權合法性的需求緊密掛鉤。在面臨國內轉型壓力時，強硬的對外姿態可能被用作鞏固內部凝聚力的一種方式，這增加了中美在亞太地區發生誤判的風險。



要讀懂21世紀的中美競合，不能僅看經濟數據，必須深入理解中共體制如何進行自我修復與操控，以及這種操控如何重塑全球地緣政治。



近期在台北的一場閉門分享，他對台灣處於地緣政治變局下的抉擇，做了深度剖析和探討。並以「全球化變遷下的中美對抗與台灣地緣戰略分析」為題，提出幾個觀點。



一、 中國發展路徑的演變



從鄧小平到習近平，記錄了中國從積極參與全球化到目前的轉向。



鄧小平時期（1992年南巡）： 確立了擁抱全球化的路線，強調「制度優勢」，使中國成為全球化的領先者。



習近平時期（2013年至今）政策調整：習近平開始調整經濟政策，雖仍試圖在全球化中獲利，但更加強調「意識形態」與「防微杜漸」。並以高度警戒心，防止「精神污染」與對西方文化的警戒。



而面對西方的轉向，比如2016-2017美英政治上的變局（川普當選、英國脫歐等），中國開始應對脫鉤壓力。並預測未來10年市場控制力將加強，強權與地緣爭奪成為主旋律。



二、 美國戰略轉向：MAGA 與新冷戰



美國對華政策的根本性改變是基於川普的競選口號MAGA（使美國再次偉大）。其核心不在於強調自由民主，而在於提升美國的競爭力與領導力。同時強調戰略收縮，各自安全、各自負責。不以政治制度或意識形態領導盟友，而是以經濟實力為重。



中美對抗性質的重塑，不再是過去冷戰時期「集團性對抗」，而是「新冷戰」或「熱戰」的邊緣。



未來新競爭領域將集中於經濟、軍事、科技。



然而，美國的挑戰是實施「逆水行舟」的產業政策，拒絕延續對美國巨大貢獻的外來移民政策，恐成為全球人才競爭的隱患！



三、 台灣的定位與戰略選擇



1. 採親中路徑



得「維持和平、經濟發展」；失「台灣現狀、民主/民眾權利」。



2. 採親美路徑



得「維持現狀、民主利益、經濟發展」；可能失「和平」。



3. 台灣戰略重要性的幾個面向



- 半導體：佔據全球供應鏈核心



- 台灣海峽：戰略要衝、第一島鏈的屏障



- 核心目標：維持「現狀、和平、民主制度（民眾參與）、社會經濟發展」



- 台灣身分認同：自主意識升高（邊界確認），「中華民國在台灣」的定位已成為共識



四、2027 是否為關鍵節點？



中國倡議： 提出「全球和平倡議」、「全球文明倡議」、「全球治理倡議」，試圖在「半全球化」中建立主導權。



關鍵時間點：解放軍建軍100年（2027年春天），這是一個需要「有個交代」的重要時刻？！



五、結論



當前國際地緣政治最核心的矛盾在於一個愈發強調控制與主權的中國，對上一個戰略收縮但科技領先的美國。



台灣正處於此權力地震的震央，必須在「和平」與「自主」之間尋找極其狹窄的平衡點。