【王智立專欄】台韓共享的黃仁勳時刻！看看韓國與輝達深度合作的六大進展

6月9日的The Korea Herald英文報用商業整版的篇幅報導了NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳訪問韓國，並與當地各大科技、工業巨頭會面以擴大人工智慧（AI）生態系合作相關內容。黃仁勳此次訪韓，成功將 NVIDIA 的影響力從單純的「晶片供應商」，升級為韓國各大財閥（SK、LG、現代、Naver、斗山）在布建AI 基礎設施、實體機器人、次世代自動駕駛與 AI 資料中心電力供應時的核心戰略合作夥伴。



相對於在台灣的兆元宴上，賓客主要是來自於提供NVIDIA 硬體所需要的製造產業鏈，黃仁勳訪問韓國所釋放出的訊息，更像是他在6/1於台北GTC演講內容的加強版和實踐計劃！以下是報導內容的摘要：



1. SK, Nvidia expand chip alliance into AI infrastructure（SK 與輝達擴大晶片聯盟，進軍 AI 基礎設施）



核心人物：SK 集團會長 崔泰源（Chey Tae-won）、NVIDIA 執行長 黃仁勳。



重點內容包含雙方的合作從傳統的「記憶體晶片」供應，正式擴大到 AI 基礎設施（AI Infrastructure）領域。崔泰源表示，雙方將超越原有的 HBM（高頻寬記憶體）合作，共同建構未來的 AI 路線圖，建立「AI 工廠（AI factories）」；而黃仁勳則強調，AI 工廠對每個國家、教育機構和企業都至關重要，全球對 AI 基礎設施的需求正急遽增長。他高度肯定 SK 海力士在 HBM 晶片上的領先技術，稱其為 NVIDIA 快速成長的重要基石。



而SK 集團旗下的電信公司（SK Telecom）也將在其中扮演核心角色，協助推動韓國與亞洲的 AI 基礎設施計畫。



2. LG, Nvidia chiefs pledge to cooperate on robots, data centers（LG 與輝達承諾在機器人、資料中心領域展開合作）



核心人物: LG 集團會長具光謨（Koo Kwang-mo）、NVIDIA 執行長黃仁勳



兩位領導人在首爾 LG 雙子星大樓會面，商討將雙方合作範圍從半導體擴展至機器人（Robotics）、AI 資料中心和車用電子。



機器人方面：LG 計劃利用 NVIDIA 的 Isaac GR00T 平台、Omniverse 和 Cosmos 工具，全面推進其用於人形機器人和物流機器人的全生命週期開發。



資料中心基礎設施方面：LG 電子將提供冷卻基礎設施（如冷卻分配單元、冷板），並與 NVIDIA 合作開發 AI 資料中心參考設計。



車用電子方面：LG 計劃將其車載資訊娛樂系統與 NVIDIA Drive Hyperion 自動駕駛平台相結合。



3. Hyundai, Nvidia chiefs discuss deeper ties in physical AI（現代汽車與輝達討論深化「實體 AI」合作）



核心人物：現代汽車集團會長鄭義宣（Euisun Chung）、NVIDIA 執行長黃仁勳



雙方在首爾現代汽車總部深入探討 「實體 AI」（Physical AI，即將 AI 應用於現實世界的硬體）特別是自動駕駛和人形機器人。黃仁勳觀看了波士頓動力（Boston Dynamics，現代集團旗下的美國子公司）的機器人展示，包含四足機器狗 Spot 和物流機器人 Stretch。



自動駕駛方面：現代汽車正尋求將 NVIDIA 的 Drive Hyperion 平台（整合 Thor 晶片）引入其下一代自動駕駛系統。



機器人與工廠方面：波士頓動力正利用 NVIDIA 的技術開發下一代 Atlas 人形機器人；現代汽車也計劃建立一座由 50,000 顆 NVIDIA Blackwell GPU 驅動的 AI 工廠，用於模擬和驗證車用 AI、自動駕駛與智慧製造。



4. Naver aims for gigawatt AI factories with Nvidia（Naver 目標與輝達合作打造Gigawatt級AI工廠）



核心人物：Naver 執行長崔秀妍（Choi Soo-yeon）、NVIDIA 執行長黃仁勳



韓國網路巨頭 Naver 正在擴大與 NVIDIA 的跨國夥伴關係，目標是將其位於世宗市的「Gak Sejong」資料中心容量，從初期的 55 百萬瓦（MW）在 2027 年前擴建至GW級別。



Naver 旨在利用 NVIDIA 的全棧（Full-stack）AI 技術與 Omniverse 平台，建構主權 AI（Sovereign AI）實力，並以此為跳板走向全球市場。雙方的合作也涵蓋將 AI 技術導入機器人、數位雙生（Digital twins）以及 5G 私有網路等面向。



5. Doosan seeks bigger role in Nvidia’s AI factory ecosystem（斗山集團尋求在輝達 AI 工廠生態系中扮演更重要角色）



斗山集團會長朴廷原（Park Jeong-won）與NVIDIA 執行長黃仁勳會面。斗山集團（Doosan）與 NVIDIA 簽署合作協議，將結合斗山在重工業、能源和先進材料方面的製造經驗，與 NVIDIA 的加速運算平台合作。



新能源供應的關鍵時刻：斗山預計將其小型模組化反應爐（SMR核電）和燃料電池技術，應用於為 NVIDIA 驅動的 AI 資料中心提供穩定的電力。



實體 AI 與機器人：斗山機器人（Doosan Robotics）正開發協作機器人，利用 NVIDIA Isaac 系統提升工廠自動化中的精準度（如去托盤化、拋光等任務）。



斗山山貓（Doosan Bobcat）則計劃將實體 AI 技術導入小型工程機械，使其能在農業和建築等複雜環境中進行自主作業。



6. 另外，三星集團領導人李在鎔因海外行程沒有和黃仁勳見面。相信韓國的企業龍頭在全球的AI佈局與半導體技術的發展與投資，也會和NVIDIA充分合作。



台灣擁有以台積電為首的最強生產供應鏈，絕對是NVIDIA 建立其全球AI霸主地位不可或缺的夥伴。但台灣在新能源佈局、AI應用的創新、實體AI的發展、以及通訊基礎建設的企圖心，與韓國相較是否稍嫌不足？台灣政府當前提出的「AI新十大建設」相較於韓國這些大企業的AI藍圖，該如何看待與實現，值得決策當局深思並且與時俱進！